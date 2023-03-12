Трехкилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом на Кубани

12 марта 2023, 20:40

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Дорожный затор длиной около трех километров перед Крымским мостом образовался в связи увеличением времени досмотра машин из-за неисправности оборудования, сообщили власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Из-за взрыва были частично обрушены два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Перед Крымским мостом образовалась пробка протяженностью около трех километров, сообщил сегодня вечером оперштаб Кубани. "Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен. В результате ожидание выезда на мост может составлять несколько часов", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Специалисты устраняют найденные неполадки оборудования, уточняется в сообщении. "Водителям до восстановления работы пунктов пропуска в штатном режиме стоит учитывать сложившуюся ситуацию. Поездку в сторону Крыма при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд", - предупредил оперативный штаб.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", длина затора на автодороге перед Крымским мостом в Темрюкском районе составляет около 2,96 километра.

Напомним, 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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