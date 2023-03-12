Вице-мэр Еревана Симонян арестован на два месяца

12 марта 2023, 12:14

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Суд арестовал на два месяца заместителя мэра Еревана Геворга Симоняна, подозреваемого по делу о махинациях с деньгами, выделенными во время пандемии на лечение пациентов с коронавирусом, сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что вице-мэр Еревана Геворг Симонян задержан по делу о махинациях с деньгами, которые власти выделили на лечение пациентов с коронавирусом в период пандемии.

Заместитель мэра Еревана Геворг Симонян решеним суда арестован на два месяца, сообщил сегодня Aysor.am со ссылкой на Антикоррупционный комитет Армении.

Эту информацию подтвердил адвокат Симоняна Эмин Хачатрян. Он отметил, что решение суда поместить Симоняна под стражу будет обжаловано, передал сегодня News.am.

Напомним, по версии следствия, Геворг Симонян, в 2020-2022 годах в бытность заместителем министра здравоохранения Армении, не исполнял свои служебные обязанности по контролю за расходованием средств на лечение пациентов с COVID-19.

На реализацию программы "Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Армении" власти выделили 29 миллиардов драмов (около 74,7 миллиона долларов). Симонян должен был координировать оказание медицинских услуг, в том числе финансирование. Помимо Симоняна также задержаны директор клиники "Медлайн Клиник" Бабкен Шаумян, заведующий одним из отделений "Национального центра пульмонологии" и еще восемь человек.

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