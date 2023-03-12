Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

12 марта 2023, 10:37

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В Мартакертском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, проводится разбирательство, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 марта власти Нагорного Карабаха заявили, что позиции карабахских военных на линии соприкосновения подверглись обстрелу со стороны Азербайджана. И что российские миротворцы были проинформированы о нарушении режима прекращения огня.

Миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 11 марта на сайте министерства.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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