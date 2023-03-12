Сотрудник фермы на Кубани нашел в тюках сена два самодельных взрывных устройства

12 марта 2023, 04:21

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Две бутылки в зажигательной смесью нашел в тюках сена сотрудник фермы в селе Шедок Краснодарского края. Одно из самодельных взрывных устройств сдетонировало, второе обезвредили силовики.

Инцидент произошел на территории молочно-торговой фермы в селе Шедок.

Сотрудник фермы которой зашел в ангар, чтобы взять сена на корм коровам. Размотав тюки, мужчина нашел в них две литровые бутылки с зажигательной смесью. Одно из самодельных взрывных устройств сдетонировало, во время взрыва никто не пострадал, пишет 11 марта "Газета.ру".

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые обезвредили второе устройство, пишет "Блокнот-Краснодар".

На сайте МВД по Краснодарскому краю по данным на 04.00 мск сегодня, 12 марта сведений о происшествии в Шедоке нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 марта суд приговорил уроженца Каспийска Кадырбека Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав виновным в подготовке взрыва здания суда при помощи самодельного взрывного устройства.

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