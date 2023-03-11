11 марта 2023, 15:26

Три человека госпитализированы после взрыва в армянском селе

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В ереванский ожоговый центр госпитализированы двое взрослых и подросток, пострадавшие при взрыве в селе Неркин Базмаберд. Взрыв произошел в пекарне, расположенной в жилом доме, сообщили спасатели.

Сообщение о взрыве в селе Неркин Базмаберд Арагацотнской области поступило спасателям сегодня около 9 мск, сообщил сотрудник Спасательной службы МЧС Армении.

По версии МЧС, взрыв произошел после скопления газа в пекарне, расположенной на первом этаже одного из домов. При взрыве обрушился участок стены, пострадали три человека, в том числе подросток, информирует News.am.

Пострадавшие А.Е. (2010 г.р.), К.Г. (1980 г.р.) и В.Е. (1969 г.р.) доставлены в ЗАО «Национальный ожоговый центр» в Ереване, пишет издание.

Врачи оценили состояние К.Г. как тяжелое, А.Е. – средней тяжести, а В.Е. – как удовлетворительное. В пекарне найдены три баллона с газом, из которых, по версии МЧС, произошла утечка. Пожара после взрыва не было, но пострадавшие получили ожоги, сообщает "Новости-Армения".

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Примечание:

"Власти решили обеспечить новым жильем 12 семей после взрыва в Ереване", "Четыре человека госпитализированы с ожогами после взрыва в Аштараке", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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