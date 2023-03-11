Отец убитого под Каякентом потребовал задержать всех участников драки

11 марта 2023, 14:41

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Отец убитого в Каякентском районе Магомед-Али Султанова потребовал от следователей задержать всех участников драки, в которой погиб его сын, сообщил адвокат. Претензии отца убитого обоснованны, указал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. 2 января родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению. Протестующие перекрыли движение по трассе, но их разогнали силовики. Следком по Дагестану отчитался, что забрал это дело у Избербашского межрайонного отдела Следкома.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района 1 обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. Дело находится находится на стадии предварительного расследования, сообщил в январе "Кавказскому узлу" представитель управления СКР. Дело об убийстве может расследоваться не менее полугода из-за большого числа экспертиз, допросов и исследований, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Ильмиямин Султанов, отец Магомед-Али Султанова, обратился в управление Следственного комитета по Дагестану с требованием об аресте всех участников драки, в которой погиб его сын, сообщает сегодня со ссылкой на адвоката Ильяса Саидова "Кавказ.Реалии"*.

Видео со словами адвоката размещено 10 марта в телеграм-канале Mash Gor. На кадрах видео показаны отец убитого юноши, адвокат и сидящий с ними за рабочим столом член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Мой доверитель является потерпевшим по данному делу, вот он пришел с жалобой, с официальным заявлением, чтобы защитить его права, так как он считает, что там участвовало как минимум несколько человек, в этом убийстве. То есть это было групповое убийство", - говорит на видео Ильяс Саидов.

Адвокат сослался на опубликованное полицией видео, из которого следует, что в драке участвовали несколько человек. "Имело бы смысл задержать всех причастных и допрашивать, проводить следственные действия в отношении всех остальных. В настоящее время идет предварительное расследование, у потерпевшего [взята] подписка о неразглашении данных предварительного следствия, и следствие идет. Но мой доверитель недоволен этим ходом, так как ему прямо заявлено, что нет оснований для задержания остальных", - сказал адвокат. Ильмиямин Султанов на видео слушает адвоката молча.

Задержанный сообщил, что один раз ударил Магомед-Али Султанова, отметил на видео Шамиль Хадулаев. "А оказывается, там столько ножевых ранений. Получаются нестыковки", - сказал он. "Там девять ножевых ранений", - добавил Ильяс Саидов. "Как можно так проводить некачественно следствие, если явно, очевидно явно, что человек просто хочет взять вину на себя", - высказал на видео свое мнение Шамиль Хадулаев.

Это же видео Шамиль Хадулаев разместил вечером 10 марта в своем телеграм-канале. "Ко мне в Общественную палату РД обратился отец убитого парня Магомедали Султанова в Каякенте, которого зарезали во время драки группа ребят. Разбирательство идет, и поддержку мы, общественники, отцу убитого дадим!" – написал он в своей публикации.

Напомним, СКР дважды сообщал о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль это расследование. Так, 25 ноября 2022 года после резонанса в соцсетях Бастрыкин поручил представить доклад о действиях следствия. "Ход дальнейшего расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - указано в сообщении на сайте ведомства.

3 января, после перекрытия трассы в Каякенте, Бастрыкин вновь поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

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