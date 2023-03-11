Хархачаев принес извинения Меликову после критики из-за поправок в Конституцию

11 марта 2023, 09:40

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Член Общественной палаты Дагестана Алиасхаб Хархачаев извинился перед Сергеем Меликовым после критики из-за поправок в Конституцию, снявших с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность. Критика Хархачаева стала результатом отсутствия диалога властей с гражданским обществом, считают член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и зампредседателя Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики, в том числе и те, которые сняли с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана.

Член Общественной палаты Дагестана Алиасхаб Хархачаев принес извинения Сергею Меликову за критику в его адрес, которую высказал ранее.

"На днях я обратился к главе Республики Дагестан Меликову Сергею Алимовичу. Всё, что я там пишу так и есть. Но сегодня, в пятничный день, хотел бы принести извинения Сергею Алимовичу за личный выпад в его адрес. Это мое осознанное решение", – написал Хархачаев 10 марта в своем Telegram-канале.

Ранее Хархачаев раскритиковал Меликова, в том числе из-за поправок в Конституцию Дагестана, которые сняли с главы республики ответственность за территориальную целостность.

"Вы ещё ответите за обман депутатов НС РД и меня лично, аксакала! Вы утверждали, что Конституция России единая и ни в одном субъекты России не будет статьи, где глава республики несёт ответственность за территориальную целостность Дагестана. Кругом мы видим обратное! Я, старшина запаса ВВС СССР, заявляю вам, что ни одному вашему слову, боевого генерала, я не верю. Если бы вы служили при мне, я вам не доверил бы отделение", – заявил ранее Алиасхаб Хархачаев, слова которого привела 8 марта в своем Telegram-канале газета "Черновик".

Обсуждение поправок в Конституцию проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. 25 октября 2022 года Сергей Меликов подверг критике активистов, выступающих против поправок, заявив, что "отдельные граждане, которые называют себя общественниками и якобы радеют о целостности республики, сами создают почву для разобщения дагестанцев".

Критика Хархачаевым главы Дагестана стала следствием отсутствия диалога власти с гражданским обществом, считает другой член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев. "Мой коллега, член Общественной палаты Дагестана жестко высказался в адрес главы Дагестана Меликова. Я прекрасно понимал, что отсутствие диалога руководства нашей республики с гражданским обществом однозначно приведёт к проблемам и конфликтам, что по сути и произошло. Я предлагал в Белом доме разрешить противоречия встречей всех сторон, что бы поставить точку, но услышан не был", – написал Хадулаев 8 марта в своем Telegram-канале.

Эта публикация в Telegram-канале Шамиля Хадулаева, на который подписаны 3234 пользователя, на 09.40 мск 11 марта набрала около 9,9 тысячи просмотров и 67 комментариев. Большая часть их авторов поддержала Алиасхаба Хархачаева.

"Хархачаев довольно резко отметился, "не в бровь, а в глаз". Так всегда получается, когда республиканская власть игнорирует состоявшихся и со своим, как нынче говорят, бэкграундом общественных деятелей. К коим относится и наш коллега – во многих вопросах, наш соратник, Алясхаб Хархачаев. Может иногда и ошибается, но он всегда готов к диалогу и выслушать аргументы. Глава Дагестана Меликов должен серьёзно подойти к диалогу (именно, к диалогу) с гражданским обществом", – написал заместитель председателя Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов.

"Что из того, что сказал наш глубокоуважаемый аксакал не правда?" – задался вопросом Муслим Гасан-Гусейнов.

"Очень хорошо высказался уважаемый Алиасхаб Хархачаев! Другой вопрос, почему Меликов молчит и не объясняет, как так получилось, что другие могут нести ответственность, а он нет?", – спросил пользователь с ником Мариям.

На 09.40 мск 11 марта на сайте главы Дагестана, а также в Telegram-канале Сергея Меликова нет комментариев относительно критики со стороны Алиасхаба Хархачаева, а также по поводу его извинений.

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