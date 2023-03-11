Сочинец заподозрен в дискредитации военных

11 марта 2023, 06:58

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Сочи Дениса Афанасьева. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жителя Сочи Дениса Афанасьева силовики составили протокол. Дело передано в Центральный районный суд, сообщили 10 марта "Кавказ. Реалии"*, не приведя при этом подробностей.

В карточке на сайте Центрального районного суда Сочи уточняется, что протокол на Афанасьева составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев от Дениса Афанасьева или его представителей не поступало.

Напомним, 16 февраля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей другого местного жителя – Ильгиза Искандарова. Суд признал, что его комментарий в соцсети содержит сведения, направленные на дискредитацию российских военных.

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