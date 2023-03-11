Евгений Борисенко и его заместитель осуждены за взятки

11 марта 2023, 06:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обвиняемые в получении взятки бывший глава Сальска Евгений Борисенко и его заместитель Сергей Кашников получили реальные сроки. Суд приговорил Борисенко к восьми годам шести месяцам колонии, Кашников - к четырем годам и 10 месяцам.

Как информировал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от бизнесмена, еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В декабре 2021 года дело Борисенко и его заместителя Кашникова было передано на рассмотрение в суд Зернограда.

По версии следствия, глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель 22 декабря 2020 года через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в 2,5 миллиона рублей "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта". Глава администрации и его зам обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), еще один сотрудник мэрии - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Санкции этих статей УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Зерноградский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Сальска Евгению Борисенко и его бывшему заместителю Сергею Кашникову. Борисенко и Кашникову предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет 10 марта "Коммерсант".

Борисенко приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 12,5 миллиона рублей. Кашников осужден на четыре года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7,5 миллиона рублей, информирует 1rnd.ru.

Предшественник Борисенко на посту главы администрации Сальска Геннадий Миргород в конце декабря 2020 года решением суда был признан виновным в необоснованной передаче земельного участка в аренду и приговорен к двум годам лишения свободы условно. 18 февраля Ростовский областной суд оставил этот приговор в силе.

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