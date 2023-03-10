Комитет министров Совета Европы потребовал исполнить решения ЕСПЧ по жалобам азербайджанских активистов

10 марта 2023, 22:17

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Власти Азербайджана обязаны полностью оправдать семерых активистов, на нарушения прав которых ранее указал Европейский суд по правам человека, заявил Комитет министров Совета Европы. Также он рекомендовал обеспечить независимость судебной системы Азербайджана и принять меры по соблюдению права на свободу собраний.

Как писал "Кавказский узел", Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал власти Азербайджана в полной мере исполнить решения ЕСПЧ по трем группам дел, касающихся жалоб азербайджанских активистов, журналистов и адвокатов. Решение было принято по итогам заседания, прошедшего 6-8 декабря в порядке надзора за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, сообщила 9 декабря пресс-служба Совета Европы.

В деле "группы Анара Мамедли" были собраны решения ЕСПЧ по жалобам девяти активистов и журналистов, которые подвергались арестам в 2013-2016 годах - это Анар Мамедли, Интигам Алиев, Хадиджа Исмайлова, Лейла Юнус и Ариф Юнус, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимову, Мамед Азизов и Шахин Новрузлу. В декабре 2022 года Комитет министров с учетом отмены приговоров в отношении Азизова и Новрузлу, исключил их дела из рассмотрения и призвал власти Азербайджана снять судимости и остальных участников группы.

Комитет министров Совета Европы на заседании 7-9 марта в рамках надзора за исполнением вердиктов Европейского суда по правам человека, принял 36 решений, касающихся 16 государств, в том числе по делу "Группа Мамедли против Азербайджан", в котором объединены решения по делам семи активистов Азербайджана - Анара Мамедли, Интигама Алиева, Хадиджи Исмайловой, Лейлы Юнус и Арифа Юнус, Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Как говорится в сообщении, поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы Совета Европы, в решении Комитета министров сообщается, что в отношении каждого заявителя из этой группы дел ЕСПЧ установил нарушение статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской Конвенции о правах человека, "выявив тревожную картину произвольных арестов и задержаний критиков правительства, представителей гражданского общества, активистов и правозащитников посредством злоупотребления уголовным правом в нарушение верховенства закона".

Комитет министров "настоятельно требует" снятия с заявителей судимостей, устранения всех иных последствий предъявленных им уголовных обвинений, в том числе путем полного восстановления их гражданских и политических прав. Он призвал власти Азербайджана принять все меры в пределах своих полномочий, чтобы обеспечить безотлагательную отмену обвинительных приговоров в отношении заявителей.

Также Комитет министров призвал власти Азербайджана продолжать действия по обеспечению независимости судебной власти, в частности, путем приведения состава и деятельности Судебно-правового совета в соответствие с соответствующими рекомендациями Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

В решении также предложено властям Азербайджана воспользоваться помощью программ сотрудничества Совета Европы в рамках Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы для укрепления потенциала национальных судов в соблюдении стандартов Европейской конвенции.Комитет вернется к рассмотрению дела"Группы Мамедли против Азербайджана" на заседании 5-7 июня.

Ранее в эту группу также входили дела политиков и активистов Ильгара Мамедова, Расула Джафарова, Натига Джафарли, Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу, которых Верховный суд страны уже оправдал, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Халид Агалиев, проводящий мониторинг решений ЕСПЧ по Азербайджану.

"Эти дела были объединены в одну группу, поскольку общим в них было признание нарушения прав всех заявителей по статье 18 Европейской конвенции, что означает присутствие политических мотивов в уголовном преследовании. Комитет министров настаивает на том, чтобы все остальные семь заявителей также были полностью оправданы, восстановлены в политических правах, в том числе на участие в выборах в качестве кандидатов. Ибо судимость по тяжким статьям является помехой для избрания в государственные органы власти", - сказал Агалиев.

Комитет министров Совета Европы также принял решение по делу "Группы Кавказа Мамедова против Азербайджана". Эти дела в основном касаются нарушений свободы собраний 30 заявителей - разгона несанкционированных мирных демонстраций, не представляющих угрозы общественному порядку, и их последующего ареста, несправедливых административных приговоров. Трем заявителям из этой группы назначенные ЕСПЧ компенсации еще не выплачены.

Комитет министров также отметил необходимость реформ законодательства с целью устранения неограниченных в настоящее время полномочий местных органов исполнительной власти и полиции несоразмерно ограничивать свободу собраний путем запрещения, прекращения или разгона мирных собраний, задержаний и арестов их участников.Комитет также призвал власти принять меры, направленные на совершенствование национального законодательства и практики в отношении законности административных арестов, задержаний и справедливости административного производства.

Властям предложено до сентября 2023 года когда в следующий раз будет рассматриваться дело "Группы Кавказа Мамедова" представить отчет об исполнении предписанных мер.

Агалиев подчеркнул "последовательность Совета Европы в достижении исполнения решений ЕСПЧ". "Комитет министров, конечно не карательный орган, и он не может принудить правительства исполнять решения Страсбургского суда неукоснительно и немедленно. Но каждый раз, рассматривая вопросы контроля за исполнением вердиктов ЕСПЧ, Комитет министров подчеркивает неизбежность соблюдения своих обязательств. Правительства вынуждены каждый раз отчитываться о выполненной работе. Таким образом, хоть и медленно, но идет работа вперед. Другим важным моментом является то, что Комитет министров настаивает не только на выполнении индивидуальных мер – освобождении из заключения, выплате компенсаций , но и реализации мер общего характера, то есть изменении законодательства и практики с целью устранения возможностей, которые ведут к нарушениям прав граждан", - отметил Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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