Участники шествия в Ереване выступили против добычи золота на Амулсаре

10 марта 2023, 20:30

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Правительство Армении игнорирует угрозы водным ресурсам от эксплуатации Амулсарского месторождения, заявили участники шествия в Ереване, организованного "Национально-демократическим полюсом". Активисты пообещали продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от добычи золота на этом месторождении.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что власти Армении приняли решение возобновить эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители. Власти Армении должны отменить свое решение о возобновлении его эксплуатации, а прокуратура провести проверку результатов экспертизы о воздействии рудника на окружающую среду, заявили представители 22-х армянских общественных организаций и экологи.

С 2014 года жители Джермука протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты ранее заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения.

В Ереване прошла акция против разработки Амулсарского месторождения. Сторонники движения "Национально-демократический полюс" прошли шествием, призывая горожан поддержать протесты против разработки золотоносного рудника, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции в Facebook*.

Силовики выставили кордон у здания правительства, не позволив активистам подойти близко к входу в учреждение. Участники держали в руках плакаты с требованием прекратить работы по эксплуатации рудника. Они скандировали "Амулсар – только гора" и лозунги, направленные против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян и его команда являются продолжателем традиций прежней политической элиты, а апрельские события 2018 года были лишь имитацией революции и смены власти, заявил участник акции Тигран Манукян.

По его словам, вопрос разработки рудника политический, и имеет только политическое решение. "Как и прежний режим, правительство Пашиняна игнорирует угрозы от эксплуатации Амулсарского месторождения", - отметил он.

Необходимо отбросить политические пристрастия и объединить усилия в борьбе против решения об эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил в ходе акции сторонник Национально-демократического полюса Артур Мовсисян. Эксплуатация рудника приведет к опустыниванию всей Армении, подчеркнул сторонник оппозиционного движения.

Согласие армянских властей на разработку месторождения является следствием коррупции, заявил в ходе акции адвокат Гегам Симонян. По его словам, прежние власти приняли поправки, согласно которым, срок лицензии продлевается при форс-мажорных обстоятельствах, к которым причислены также акции протеста. "Правительство Пашиняна проигнорировало все неточности оценки рисков окружающей среды и экспертное заключение, за которое заплатили сотни тысяч долларов, и согласно которому эксплуатация Амулсарского рудника угрожает, в частности, водным ресурсам. Почему армянские власти игнорируют эти факты? Ответ очевиден, из-за коррупции", - подчеркнул он.

На Амулсаре большие залежи урана, эксплуатация рудника нанесет непоправимый ущерб экологии не только Джермука, но и всей Армении, отметил участник акции.

Организаторы объявили, что акции будут продолжаться, пока власти не откажутся от эксплуатации месторождения.

Амулсарский проект золотого месторождения в апреле 2014 года был вынесен на общественные слушания. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа 2019 года. Это заявление жители города Джермук встретили акциями протеста.

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