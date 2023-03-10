10 марта 2023, 12:37
Андрей Майер получил реальный срок за злоупотребление полномочиями
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Суд назначил бывшему министру ЖКХ Ростовской области 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями.
Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В апреле 2022 года его перевели под домашний арест, но в августе вновь вернули в СИЗО, а в ноябре оставили под арестом. В деле бывшего министра ЖКХ Ростовской области допущены грубейшие нарушения, заявил адвокат Владимир Чесноков. Сам Майер заявил о невиновности и попросил суд оправдать его.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет сегодня "Интерфакс".
"Суд постановил назначить наказание в виде 3,5 года колонии общего режима", - сказал судья.
Андрей Майер обвинялся в том, что он добился выделения 46 миллионов рублей бюджетных средств на благоустройство парка по улице Вересаева в Ростове, хотя заниматься парком должен был инвестор - компания-застройщик "ЮСИ-Дон". Позднее Майер стал подозреваемым по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он распорядился "выделить 43,5 миллиона рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории".
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Автор: "Кавказский узел"