Андрей Майер получил реальный срок за злоупотребление полномочиями

10 марта 2023, 12:37

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Суд назначил бывшему министру ЖКХ Ростовской области 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В апреле 2022 года его перевели под домашний арест, но в августе вновь вернули в СИЗО, а в ноябре оставили под арестом. В деле бывшего министра ЖКХ Ростовской области допущены грубейшие нарушения, заявил адвокат Владимир Чесноков. Сам Майер заявил о невиновности и попросил суд оправдать его.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет сегодня "Интерфакс".

"Суд постановил назначить наказание в виде 3,5 года колонии общего режима", - сказал судья.