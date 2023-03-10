Число коек для больных коронавирусом сокращено в Кабардино-Балкарии

10 марта 2023, 08:13

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Число мест для лечения больных коронавирусом в госпиталях особо опасных инфекций сокращено до 30, сообщил оперштаб Минздрава Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года коечный фонд в ковидных госпиталях Кабардино-Балкарии был увеличен более чем в два раза: с 18 до 38 коек. По данным оперштаба на 21 ноября 2022 года, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии было зарегистрировано 73 239 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 71 196 человек, умерли 1922.

В июле 2022 года власти Кабардино-Балкарии отменили обязательный масочный режим, ограничения на проведение массовых мероприятий и работу кафе и ресторанов в ночное время. После этого, в августе, медработники республики стали выявлять за сутки почти в четыре раза больше случаев заболевания коронавирусом, чем в начале июля. Оперативный штаб республики призвал соблюдать меры профилактики от COVID-19.

Госпитальный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии сокращен до 30 коек, сообщает со ссылкой на данные оперштаба республики "Интерфакс-Юг".

По данным оперштаба, в госпиталях особо опасных инфекций к 9 марта было развернуто 30 коек. В республике с начала пандемии выявлено 74 999 случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 за сутки. Выздоровели 72 695 человек, умерли от коронавируса 1935 человек, пишет агентство.

21 февраля в госпиталях республики было развернуто 55 коек для больных коронавирусом, госпитализированы были девять человек. 22-24 февраля число коек было снижено до 36, 25 февраля – увеличено до 37, с 26 февраля по 7 марта были развернуты 36 коек, следует из публикаций, сделанных в рабочие дни в телеграм-канале оперштаба Минздрава Кабардино-Балкарии.

По данным на 9 марта, за сутки госпитализированных с коронавирусом не было. "В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 30 пациентов, в т. ч. детей - 12, беременных - 0, в кислородной терапии нуждается 7 человек. В отделениях реанимации находится 4 человека,4 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 0 пациентов находится на неинвазивной вентиляции легких. Скончалось 0 человек. На амбулаторном лечении с симптомами острой инфекции находятся 2474 человека", - говорится в публикации оперштаба.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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