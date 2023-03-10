Три человека арестованы по делу о вооруженном нападении в гипермаркете Баку

10 марта 2023, 07:20

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Арестованы трое обвиняемых в нападении на инкассаторов в бакинском гипермаркете, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 марта следователи сообщили, что один из подозреваемых в нападении на инкассаторов Рухлан Исмайлов убит в перестрелке с полицейскими, еще один задержан.

Вооруженное нападение на инкассаторов в бакинском гипермаркете Bravo произошло 4 марта. Был убит Руфат Гашимов, охранявший инкассатора, еще два человека получили ранения. Среди сотрудников и покупателей пострадавших нет, сообщили в торговой сети.

Задержанному Даянату Гудратову предъявлены обвинения по статье 120 УК Азербайджана - в умышленном убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном по предварительному сговору организованной группой с особой жестокостью (предусматривает до пожизненного лишения свободы), сообщили 9 марта в совместном заявлении Генпрокуратура и МВД Азербайджана.

Еще два человека, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов, обвиняются в соучастии в этих преступлениях. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

"При осмотре квартиры, где скрывался Рухлан Исмайлов, были обнаружены и изъяты 16 835 манатов (около 10 тысяч долларов) и 20 100 долларов США, огнестрельное оружие марки AKS Lancaster-03, пистолеты "Макарова" и "Кольт", большое количество боеприпасов, а при задержанном Даянате Гудратове был обнаружен и изъят пистолет Blow TR 92D", - говорится в сообщении, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

О задержании еще двоих подозреваемых в нападении на инкассаторов стало известно 9 марта, сообщил в тот же день "Интерфакс-Азербайджан".

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