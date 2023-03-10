Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

10 марта 2023, 02:29

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения военного ведомства Армении об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии на границе двух стран вечером 9 марта.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 9 марта, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе 23 раза за ночь подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения. Вечером 9 марта Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Минобороны Азербайджана отрицает, что вооруженные силы страны вели огонь в направлении армянских позиций в приграничной зоне.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что 9 марта декабря примерно в 17:50 часов подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по позициям подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

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