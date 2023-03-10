10 марта 2023, 02:29

Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения военного ведомства Армении об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии на границе двух стран вечером 9 марта.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 9 марта, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе 23 раза  за ночь подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения. Вечером 9 марта Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Минобороны Азербайджана отрицает, что вооруженные силы страны вели огонь в направлении армянских позиций в приграничной зоне.

«Распространенная армянской стороной информация о том, что 9 марта декабря примерно в 17:50 часов подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по позициям подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

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Примечание:

"Степанакерт призвал международное сообщество осудить обстрел автомобиля с полицейскими", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Баку потребовал вывести армянских военных из Нагорного Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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