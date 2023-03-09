Удовлетворено третье требование протестующих в Тбилиси

09 марта 2023, 23:35

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Власти Грузии согласились провести внеочередное заседание парламента, на котором будет оформлен отзыв законопроекта об иноагентах. Ранее на фоне протестов "Грузинская мечта" согласилась на отзыв законопроекта, а полиция отпустила всех задержанных на акциях за административные правонарушения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники митинга в Тбилиси потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста против закона об иноагентах 7 и 8 марта. Полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных. Также участники акции протеста потребовали скорейшего проведения заседания парламента, на котором будет законодательно оформлен отказ от законопроекта, а также озвучили требование отставки правительства.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах, после чего в Тбилиси начались акции протеста. МВД сообщило, что за два дня на акциях были задержаны 133 человека. Сегодня власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах, для этого он будет вынесен на сессию, на которой депутаты проголосуют против его принятия. Оппозиция потребовала письменно подтвердить это обещание.

В парламенте Грузии решено провести пленарное заседание 10 марта. Бюро парламента соберется в 11.45 (10.45 мск), и через 15 минут (в 11.00 мск) состоится пленарное заседание. Ранее аппарат парламента заявлял, что это заседание невозможно из-за повреждения инфраструктуры во время беспорядков на акциях протеста, сообщило издание "Новости Грузия".

По информации аппарата парламента Грузии, 10 марта будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента. с целью защиты безопасности депутатов, сотрудников аппарата и посетителей парламента, а также обеспечение условий труда. Также в здание будут допущены аккредитованные сотрудники СМИ, проинформировало сегодня "Интерпрессньюс".

Организаторы сегодняшней акции на проспекте Руставели призвали граждан вновь собраться к началу заседания. Об этом заявил оппозиционер Нодар Чачанидзе.

По неофициальным данным, на повестке дня будет только один вопрос - второе чтение проекта об иноагентах, говорится в другом сообщении агентства.

На сайте парламента повестка дня к 23.20 мск не опубликована.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение правящей партии отозвать закон. По словам Зурабишвили, власти учли реальную силу народа, «то, что проявилось на улицах Тбилиси».



"Хочу поздравить все общество с первой такой победой. Я приветствую принятое властью правильное решение отозвать этот закон. Это ее решение, учесть реальную силу народа, то, что проявилось на улицах Тбилиси. Если мы демократическая страна, то в демократической стране правительство и парламент не могут не учитывать голос народа, волю народа", - привело ее слова агентство "Грузия Online".

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