Требование отставки правительства озвучено на митинге в Тбилиси

09 марта 2023, 22:37

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После попытки принять закон об иноагентах и жестокого разгона протестующих правительство Грузии должно уйти в отставку, заявили участники митинга в Тбилиси. Они также потребовали внеочередного заседания парламента.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Тбилиси потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста против закона об иноагентах 7 и 8 марта. Полиция отчиталась об освобождении 132 задержанных за административные правонарушения на акциях протеста, обвиняемый по уголовной статье о нападении на силовика оставлен под стражей.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах, после чего в Тбилиси начались акции протеста. МВД сообщило, что за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. Сегодня власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах, для этого он будет вынесен на сессию, на которой депутаты проголосуют против его принятия. Оппозиция потребовала письменно подтвердить это обещание.

Участники акции протеста, проходящей перед зданием парламента, потребовали отставки правительства и проведения справедливых парламентских выборов. Они скандировали: "Уходите!».

О необходимости отставки правительства заявил на митинге оппозиционер, бывший кандидат в мэры Цагвери Бесо Бенделиани. По его словам, требование об отставке обусловлено тем, что власти намеревались принять законопроект об иноагентах, противоречащий интересам страны и воле народа и жестоко обошлись с протестующими.

После требования об отставке на митинге включили гимн Грузии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи".

Также участники акции потребовали внеочередного заседания парламента. Воля народа в связи с отзывом закона должна быть оформлена конституционно, заявила на митинге депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили. "Мы просим как можно скорее, созвать внеочередное заседание, чтобы оформился документ, который выполнит волю народа. Если «Грузинская мечта» искренна в своем сегодняшнем заявлении, она не должна иметь ничего против этого", - привело ее слова "Интерпрессньюс".

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