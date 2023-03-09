Участники протестов в Тбилиси добились освобождения задержанных

09 марта 2023, 21:44

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Полиция в ответ на требования участников митинга у парламента Грузии освободила всех задержанных на акциях протеста за административные правонарушения, под стражей остался лишь обвиняемый в нападении на силовика, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Тбилиси потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста против закона об иноагентах 7 и 8 марта.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах, после чего в Тбилиси начались акции протеста. МВД сообщило, что за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. Сегодня власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах, для этого он будет вынесен на сессию, на которой депутаты проголосуют против его принятия. Оппозиция потребовала письменно подтвердить это обещание.

Полиция частично удовлетворила требования участников акции протеста у здания парламента Грузии, об этом на акции у здания парламента заявила член партии "Лело" Анна Нацвлешвили. Она зачитала заявление МВД Грузии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи".

МВД Грузии сообщило, что все задержанные за административные правонарушения освобождены. "Все лица, задержанные 7 и 8 марта текущего года в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, были освобождены сотрудниками различных подразделений МВД", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Часть из задержанных за сопротивление полиции и мелкое хулиганство вышла на свободу в связи с истечением срока задержания, дела других уже рассмотрел суд и назначил штрафы, пояснило ведомство.

Всего из 133 задержанных на акциях 7-8 марта, освобождены 132 человека. Один человек, который обвиняется по уголовной статье о нападении на полицейских, остается под стражей, уточнило ведомство.

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