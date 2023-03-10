Срочник найден мертвым в Армении

10 марта 2023, 13:38

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Обстоятельства смерти армянского военнослужащего Андраника Оганяна выясняют следователи.

Тело солдата-срочника было обнаружено в лесу, сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

Умершим оказался военнослужащий срочной службы воинской части Минобороны Армении Андраник Оганян. По данному факту инициировано уголовное производство по части 1 статьи 522 УК Армении. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд военнослужащих воинской части, пишет NEWS.am со ссылкой на пресс-службу Следкома.

"Кавказский узел" также писал, что среди военнослужащих Армении регулярно происходят небоевые потери. 11 февраля 2022 года армянские правозащитники отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем.

Ранее, 13 декабря 2021 года, во время дискуссии в клубе общественной журналистики "Медиа-центр" в Ереване правозащитники заявили, что власти Армении не хотят нести ответственность за ухудшение ситуации с небоевыми потерями в воинских частях и скрывают их. По мнению аналитиков, решить проблему могло бы сотрудничество армейского руководства и гражданского сообщества.

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