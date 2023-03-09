Баку заявил об обстреле позиций на границе с Арменией и Карабахе

09 марта 2023, 13:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта военное ведомство в Баку заявило, что позиции азербайджанских военных 19 раз были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

С 21:30 (20.30 по мск) 8 марта до 04:15 (03.15 по мск) 9 марта позиции азербайджанской армии на границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана ы релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным азербайджанских военных, подразделения армянских вооруженных сил с территории Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции в направлении населенных пунктов Истису, Зяйлик, Моллабайрамлы, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района, Астаф Дашкесанского района, Заманлы и Гёйямли Гедабейского района.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Кроме того, обстрелам подверглись позиции в Ходжавендском (армянское название Мартунинский, - прим. «Кавказский узел»), Лачинском, Ходжалинском направлениях и в направлении города Шуша.

Эти обстрелы носят систематический характер "провоцируют ответный огонь", сказано в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.