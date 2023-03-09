Конкурсное производство на "Кавказкабеле" продлено на полгода

09 марта 2023, 12:50

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Арбитражный суд Кабардино-Балкарии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в АО "Кабельный завод "Кавказкабель", в результате банкротства которого сотрудники не дополучили зарплату.

Как сообщал "Кавказский узел", проблемы с выплатой зарплаты работникам "Кавказкабеля" начались в 2017 году. К январю 2018 года общий долг по зарплате на предприятии составлял более 27 млн рублей. Вмешательство прокуратуры позволило работникам получить зарплату, но к концу марта 2018 года у завода образовалась новая задолженность перед сотрудниками. По данным профсоюза, на 27 августа 2018 года задолженность "Кавказкабеля" по зарплате превысила 30 млн рублей. Прокуратура в июле 2019 года сообщила, что проверка подтвердила нарушение трудового законодательства АО "Кабельный завод "Кавказкабель" в Прохладном. Ведомство призвало бывших работников предприятия-банкрота, которые не получили причитающиеся им выплаты, обратиться в городскую прокуратуру.

В октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии был признан банкротом. Работники "Кавказкабеля" считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве было возбуждено в отношении руководителя и председателя совета директоров завода. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, сумма ущерба превышает 3,9 млрд рублей, сообщила в конце декабря 2018 года прокуратура республики.

Суд продлил на шесть месяцев конкурсное производство в АО "Кабельный завод "Кавказкабель", следует из картотеки на сайте суда.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 7 сентября. Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего. Он мотивировал свою просьбу тем, что собрание кредиторов еще не утвердило порядок продажи дебиторской задолженности, и сам он еще не приступил к продаже права требования о привлечении к субсидиарной ответственности. К следующему заседанию конкурсный управляющий должен представить суду ряд документов, в том числе подтверждающих продажу имущества должника, погашение требований кредиторов и другое, пишет сегодня "Интерфакс".

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