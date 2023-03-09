Посольство ЕС в Грузии поддержало отзыв законопроекта об "иноагентах"

09 марта 2023, 11:45

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Представительство Европейского Союза приветствовало заявление "Грузинской мечты" об отзыве законопроекта об "иноагентах" и призвало всех политических лидеров Грузии поддержать проевропейские реформы.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта активисты, выступающие против закона об иноагентах, взяли в кольцо здание парламента в Тбилиси и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Силовики оттеснили протестующих от здания парламента, но демонстранты вернулись на проспект Руставели и отказались уходить на ночь, пытаясь возводить баррикады. К утру сегодняшнего дня спецназ вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели. Полицейские 7-8 марта на акциях протеста задержали 133 человека, сообщило МВД. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" на фоне протестов принял решение отозвать законопроект из парламента.

Представительство Евросоюза в Грузии поддержало решение правящей партии отозвать законопроект об "иноагентах".

"Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Мы призываем всех политических лидеров Грузии к инклюзивному и конструктивному обновлению проевропейских реформ в соответствии с 12 приоритетами для достижения Грузией статуса кандидата", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, 7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" - было намечено на 9 марта. Планировалось, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении его отправят в Венецианскую комиссию, а после заключения этой комиссии будут еще два парламентских слушания.

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