Экологи прокомментировали сообщения о загрязнении моря нефтью в Туапсе и Сочи

09 марта 2023, 13:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Загрязнение моря нефтепродуктами, которое периодически происходит в Краснодарском крае, несет угрозу как для животных, так и для людей. Нефтяная пленка держится долго и от нее могут пострадать отдыхающие во время купального сезона, указал Валерий Бриних. Очистка птиц, запачкавшихся нефтью при последнем инциденте, трудоемкий процесс, а если речь идет о большом количестве особей, то очистить их всех невозможно, отметил Василий Яблоков.

Как информировал "Кавказский узел", 1 марта местные жители сообщили, что на пляжах Туапсе и Сочи найдены дикие птицы, испачканные нефтепродуктами. Загрязнение произошло в Туапсинском районе, предположил эколог Евгений Витишко.

Случай, когда животные пострадали в результате загрязнения моря нефтепродуктами, для Туапсе и Сочи довольно типичный, отметил директор частного учреждения "Институт региональных биологических исследований" Валерий Бриних. "Ведь в Туапсе есть нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивной порт, и, естественно, какая-то часть нефти проливается в море. А местные экологические организации и в Туапсе и в Сочи достаточно слабы, чтобы заниматься еще и этой тематикой" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для людей основная опасность от загрязнения состоит в том, что может быть испорчен курортный сезон, добавил он. "Море может остаться затянутым нефтяной пленкой, и люди будут пачкаться при купании", – пояснил эколог.

Если бы речь шла разовом загрязнении, то море смогло бы самоочиститься, заметил руководитель направления "Климат и энергетика" российского отделения "Гринписа" Василий Яблоков. "Произошло бы перемешивание, концентрация снизилась бы. Но проблема в том, что море загрязняется постоянно – существует множество неконтролируемых источников. При таком масштабе загрязнения говорить о самоочищении невозможно", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Яблоков также сослался на вышедшее при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2014 году пособие "Люди, нефть, птицы. Обзор мирового опыта спасения птиц при нефтяном загрязнении", где, в частности выделялось четыре степени загрязнения птиц нефтью: полное покрытие толстым слоем, загрязнение от 10 до 99 % оперения, небольшие пятна загрязнения, покрывающие не более 10 % перьевого покрова, почти невидимая тонкая пленка нефти на поверхности перьевого покрова.

Если численность пострадавших пернатых превышает несколько тысяч особей, эффективность работы по их отмыванию для дальнейшего выпуска в дикую природу, даже при отлично налаженной системе спасательных и реабилитационных центров, неизбежно довольно низка, и в мире нет систем, способных оказать помощь такому числу жертв разлива, сказано в пособии.

Эколог подчеркнул, что очистка птиц от нефти – это крайняя мера. "Сначала надо локализовать пятно, потом отпугивать птиц – то есть сделать все, чтобы птицы не испачкались в нефти. Нулевой шаг – профилактика разливов нефти. Если же птиц все же придется отмывать, то делают это большим количеством теплой воды и средствами для мытья посуды", – рассказал он.

Говоря о рыбе в загрязненном море Яблоков заявил, что при серьезном загрязнении рыба отравляется вредными веществами. Ее употреблять в пищу опасно. "Тем не менее, все зависит от уровня превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, которые должны определять лабораторными методами, после этого можно запрещать или разрешать ее употребление в пищу", – объяснил эколог.

Напомним, в Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. Так, после разлива нефти в море близ Туапсе в городе 25 мая 2021 года был введен режим повышенной готовности. По данным МЧС, источником загрязнения стал глубоководный коллектор в 700 метрах от берега.

7 августа 2021 года при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров. Этот разлив нефти в акватории Черного моря стал самым крупным за последние десять лет, сообщили экологи.

10 ноября 2022 года в Телеграм-канале "Любимый Сочи" было опубликовано видео, снятое в гавани очевидцем, на котором показано загрязнение моря. Ущерб от загрязнения Черного моря нефтепродуктами оценен в 3,5 миллиона рублей, сообщили позже в Росприроднадзоре.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.