Лачинский коридор остается заблокированным 88-е сутки

09 марта 2023, 08:54

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Жители Азербайджана 88-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате жители Нагорного Карабаха столкнулись с дефицитом лекарств и продуктов. Власти ввели талоны на продукты, но, не эта мера не смогла предотвратить рост цен. 7 марта группа активистов заблокировала входы в аэропорт Степанакерта, где располагается база миротворцев. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств.

Азербайджан уже три месяца держит в блокаде Нагорный Карабах, констатировал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "Это, по сути, одна из разновидностей войны или, по меньшей мере, способ применения силы", – написал блогер 9 марта в своем посте "Новая азербайджанская диверсия в Карабахе".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 88-е сутки, передал сегодня Report.az.

Вопрос Нагорного Карабаха должен стать частью мирного процесса между Армений и Азербайджаном, заявил старший советник госсекретаря США по вопросам переговоров на Южном Кавказе Луис Боно.

"Президент Алиев заявил в Мюнхене, что назначит кого-то для взаимодействия с представителями Карабаха. Это уже произошло. В беседе с ними он сказал и о том, что готов продолжать данные обсуждения", – привел 8 марта News.am слова Боно.

Напомним, 18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Алиев и Пашинян подтвердили стремление к заключению мирного соглашения. Алиев выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией и заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ. Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха.

Позже, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" эту встречу, армянский аналитик Наира Айрумян обратила внимание, что президент Азербайджана впервые озвучил готовность к диалогу с представителями Нагорного Карабаха. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи итоги мюнхенской встречи назвали победой Азербайджана.

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