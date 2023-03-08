Слева - Виктор Зимовский с супругой, справа - Анатолий и Ирина Гезик в зале суда. Скриншот с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

08 марта 2023, 21:31

Смягчен приговор двум Свидетелям Иеговы* из Георгиевска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд заменил реальный срок на условный Свидетелю Иеговы* из Георгиевска Виктору Зимовскому, и он уже освобожден из-под стражи. Соверующий Зимовского Анатолий Гезик в результате апелляции получил условный срок вместо длительных исправительных работ.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября 2022 года суд приговорил жителя Георгиевска Виктора Зимовского к шести годам и двум месяцам колонии, признав его организатором экстремистской ячейки и сбора денег на финансирование петербургского центра Свидетелей Иеговы*. Супруги Анатолий и Ирина Гезик, в чьем доме проходили собрания верующих, были приговорены к принудительным работам и условному лишению свободы соответственно. Все трое верующих обжаловали приговор.

С уголовным преследованием по статьям об экстремизме, по данным на 2 марта 2023 года, столкнулись не менее 95 Свидетелей Иеговы* в десяти регионах юга России, в том числе 64 в ЮФО и 31 в СКФО. Под уголовное преследование попали 25 Свидетелей Иеговы* на Кубани, 21 в Ростовской области, 15 на Ставрополье, по восемь в Астраханской области и в Кабардино-Балкарии, пятеро в Волгоградской области, по четыре в Адыгее, в Карачаево-Черкесии и в Дагестане и одна верующая в Калмыкии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Ставропольский краевой суд в результате рассмотрения апелляционных жалоб смягчил приговор Виктору Зимовскому, заменив назначенный ему реальный срок на такой же, но условный. Анатолий Гезик вместо четырех лет и двух месяцев исправительных работ будет в течение такого же времени отбывать условный срок, а приговор его жене Ирине Гезик в виде четырех лет и двух месяцев условного лишения свободы оставлен без изменений, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Виктор Зимовский уже освобожден из-под стражи. Он был арестован 23 января 2020 года, несмотря на то, что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце, а его жена на тот момент была беременна третьим ребенком. Во время уголовного преследования верующий, по его словам, тяжело переживал разлуку с детьми и беременной супругой, сообщается сегодня на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Свидетель Иеговы* из Георгиевска приговорен к длительному сроку в колонии", "Свидетель Иеговы* в Адыгее арестован за богослужения в Zoom", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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