В проекте генплана Сочи не нашлось места для домов престарелых

08 марта 2023, 11:30

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В Сочи нет домов престарелых, и за одинокими или больными пожилыми людьми приходится ухаживать их родственникам и соседям, рассказали жители города. Новым генпланом города не предусмотрены дома престарелых, но они есть в других районах Кубани, возразили в мэрии.

В новом генплане Сочи не предусмотрены соцобъекты для пенсионеров

Новый генплан города не предусматривает дома престарелых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Сочи. "С 1 по 9 марта разработчики генплана Сочи предлагают всем желающим ознакомиться с ним и высказать свои замечания. Принятие генплана намечено на сентябрь 2023 года. Документ будет действовать 20 лет - с 2024 по 2044 год. Строительство таких социальных объектов для сочинских пенсионеров, как дома престарелых, генпланом не предусмотрены", - сказал он.

Дома престарелых в городе нужны, убежден местный житель Сергей Лесков. "Моя соседка - ветеран войны - была одинокая, умерла в своей квартире в возрасте 90 лет. Если бы наша семья за ней не ухаживала каждый день, то никто бы и не узнал, что ее нет в живых", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сестры Марина и Елена Соколовы уже 20 лет ухаживают за своей пожилой лежачей матерью. «Это очень тяжело. Мы работаем. Мама лежачая после инсульта. Уже 20 лет посменно дежурим у ее кровати. Поменять памперс, покормить, напоить, искупать, дать таблетки. После работы это вторая работа дежурить у постели больной мамы. Никто из нас не устроил личную жизнь. Мы постоянно усталые, а мама даже не говорит. Никакой помощи от государства нет... И мы сами будем пожилыми, но за нами ухаживать будет уже некому», - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Елена Соколова.

20 лет назад группа сочинских архитекторов посетила ряд домов престарелых в США, Болгарии и Италии, чтобы перенять заграничный опыт и внедрить его, в частности, в Сочи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" архитектор Михаил Амиров.

По его словам, такой дом может быть организован как поселок закрытого типа с общими зонами для всех его постояльцев. «Круглосуточно здесь работают муниципальные врачи, медсестры, санитары, уборщики территорий и комнат, повара, прикрепленные к конкретному дому престарелых и получающие заработную плату из бюджета. Проживание в домах престарелых не бесплатно. Пожилые отдают половину или более половины своей пенсии, но они получают все, что им нужно для полноценной жизни... У нас же все это кажется фантастикой, потому что никто ни в Сочи, ни в стране не думает о людях пожилого возраста. Считают их отработанным и ненужным материалом», - сказал он.

Однако, по его словам, разработанные архитекторами проекты развития таких домов оказались не востребованными в России. «Никому это оказалось не нужным, потому что вся ответственность в нашей стране за пожилых людей переложена государством на плечи детей», - пояснил Михаил Амиров.

При этом такие дома престарелых нужны в том же районе, где и живут их потенциальные постояльцы, добавил архитектор. «Если человек жил в Сочи, то он и должен жить в Сочи, и дом престарелых для него предоставляется не далее чем в пяти километрах от прежнего места жительства. Это делается для того, чтобы пожилой человек чувствовал себя дома, в своей среде, находился недалеко от привычного места… Чем старше человек, тем сложнее он приживается на новом месте", - сказал он.

Российские законы возлагают уход за родителями на детей

Адвокат Роман Лыков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в России законами не предусмотрена забота государства о пожилых и престарелых людях. «В нашей стране действует «Семейный кодекс». Согласно статьи 87 СК РФ, на совершеннолетних детях лежит обязанность по содержанию своих родителей. Об обязанности государства не сказано ничего. Однако в случае, если нет детей, то пожилой человек может просить государство определить его в дом престарелых", - сказал адвокат.

Сейчас в Сочи нет социальных домов престарелых, но они есть в других районах Кубани, сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников. "Если пожилой человек оказался в трудной жизненной ситуации, то он может обратиться за помощью в районное отделение управления социальной защиты населения с просьбой предоставить ему место в доме престарелых на территории Краснодарского края. Его могут принять в зависимости от имеющихся свободных мест. Всего на территории края расположено 22 дома престарелых. Все они на балансе краевой администрации", - сообщил он.

По словам чиновника, комнаты в этих домах обычно рассчитаны на 3-4 человек, есть медперсонал. "По процедуре получения места в доме престарелых: человек должен собрать пакет документов и пройти стационарное обследование в больнице на наличие заболеваний. Если заболеваний нет, то человек получает разрешение на помещение его в один из таких домов престарелых. При этом 75% от своей пенсии, пожилому человеку придется отдавать за проживание, питание и обслуживание в доме престарелых. Пока я работаю, при мне из Сочи еще никто не отправился в дом престарелых. Естественно, что нужно добровольное согласие самого пенсионера, но они часто передумывают и отменяют свое желание переехать из Сочи в какую-либо станицу", - рассказал Александр Митников.

Вопрос о строительстве в Сочи дома престарелых ставился еще при советской власти при принятии первого генерального плана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член градостроительного совета Сочи, архитектор Вера Смирнова.

"Но тогда развитие курорта шло полным ходом и этот вопрос был отложен, а сейчас он вообще даже не ставится, как будто пожилых людей вообще нет в Сочи. Генеральный план готовится разработчиками на основании заказа администрации города на техническое задание, где прописываются все социальные объекты, которые бы хотели власти видеть в городе в ближайшие 20 лет. Как мне известно, есть заявки на детские сады, школы, кладбища в техзадании, а вот на дома престарелых нет", - сказала она.

По ее словам, согласно новому генплану, муниципалитету оставлено всего 6% земель от общей территории. "Остальные земли принадлежат нацпарку, федеральным силовым структурам, частным лицам", - рассказала Вера Смирнова.

Семья пожилой сочинки столкнулась с отсутствием помощи от властей

60-летняя учитель на пенсии Татьяна Субботина и ее дети – 20-летняя Татьяна и 22-летний Владимир – пожаловались корреспонденту «Кавказского узла», что уже много лет пытаются добиться помощи властей для матери бывшего мужа Татьяны Субботиной – 93-летней Зинаиды Лукиничны.

По их словам, сын пожилой женщины, 65-летний Владимир страдает патологическим накопительством, так называемым "синдромом Плюшкина", и по настоянию бывшей супруги и ее детей был отправлен на лечение в психоневрологический диспансер. "Мы жили в двухкомнатной квартире в Адлере. Муж работал в РЖД, а затем перестал работать с 2003 года и занялся затаскиванием вещей с помоек в квартиру. Это его «хобби» было неудержимым и привело к нашему разводу. Но развод его не расстроил. Я воспитывала детей и стала жить с ними в одной комнате, а он с матерью в другой. Квартира у нас приватизирована на всех в равных долях. Но бывший супруг перестал платить за свое проживание в квартире, при этом завалив хламом и мусором и места общего пользования: коридор, балкон. Протиснуться в квартиру становилось все сложнее. Назревал конфликт. Я стала обращаться в органы власти за помощью, потому что дети стали болеть, я стала болеть", - рассказала Татьяна Субботина.

В феврале, по ее словам, родственники не смогли добраться до бабушки из-за завалов вещей, чтобы покормить ее. "Только слышали ее стоны. Мы вызвали полицию и скорую помощь. Мой бывший супруг кричал и ругался. Он […] угрожал мне, дочери и сыну […], если мы будем трогать его вещи с помойки и пытаться их выбросить. Мы восприняли все эти угрозы реально. Когда приехала скорая и полиция, то он угрожал и им. По нашей настоятельной просьбе нам удалось уговорить врачей вытащить и вывезти бабушку из-под завалов, а бывшего мужа они сами приняли решение госпитализировать в ПНД. Сейчас мы все болеем из-за грязи в квартире. Вытащить сами на помойку весь мусор мы не в силах", - рассказала она.

Дочь Татьяны Субботиной подтвердила, что "сколько себя помнит", жила в грязной квартире, заваленной мусором. «Сейчас я заболела, когда спасала бабушку из-под завалов с мусором и носила ей пищу… Вся эта антисанитария привела к какой-то вирусной инфекции, у меня постоянно высокая температура", - рассказала она.

По словам девушки, они с матерью и братом не видят выхода из сложившейся ситуации из-за бездействия властей, и хотели бы, чтобы санэпидемстанция, полиция, суд и администрация помогли им навести порядок в доме.

У властей города нет оснований оказывать социальную помощь гражданам, страдающим патологическим накопительством, после их лечения, сообщил Александр Митников. "Потому что они не лишены дееспособности. Также нет никаких оснований оказывать бесплатную социальную помощь остальным членам семьи по наведению уборки в их квартире, потому что все они сособственники. 93-летняя женщина сильно истощена. Медики запретили всем посещение ее, потому что больница закрыта на каранин. Как проходит ее лечение, мне неизвестно. Знаю что в процесс вмешалась прокуратура, которая была на месте события", - сказал он, добавив, что семья может обратиться в социальные службы и оплатить их услуги по уборке квартиры

Дежурный сотрудник полиции Адлера подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что эта семья вызывала полицию. "Но мы вмешиваться не будем. Криминала нет в антисанитарии. Это их семейные, гражданско-правовые отношения. Пусть идут в суд", -сказал он.

С таким подходом властей к просьбам семьи не согласен независимый от данной ситуации адвокат Роман Клыков. "«Синдром Плюшкина», когда человек тащит с помоек в квартиру мусор, известен во всем мире. Это огромная проблема для членов семьи такого человека. Мы все живем в социуме, и если один человек не в состоянии соблюдать правила общежития, то он должен быть изолирован, а его имущество, согласно статьи 293 ГК РФ, может быть изъято. Статья 293 ГК РФ предусматривает возможность изъятия у собственника в судебном порядке жилых помещений в указанных в ней случаях, когда жилое помещение содержится бесхозяйственно", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

В обязанности собственника жилого помещения также входит проведение как капитального, так и текущего ремонта, оплата за помещение. "Если собственник этого не делает, то муниципалитет должен его предупредить, а если предупреждение не подействует, то тогда начать процедуру изъятия, путем подачи иска. Иск может подать как администрация города, так и прокуратура в защиту неопределенного круга лиц, так как действия человека с "синдромом Плюшкина" несут угрозу жизни и здоровью не только ему самому или его семье, но всем жителям многоквартирного дома, где находится квартира", - разъяснил юрист.

Он посоветовал членам семьи написать заявления прокурору города и главе муниципалитета с просьбой начать процедуру изъятия у Владимира части его квартиры в пользу остальных членов семьи, а в отношении него начать процедуру признания недееспособным. "Так как его действия несут опасность не только окружающим, но и ему самому", - сказал Роман Клыков.

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