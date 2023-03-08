Лачинский коридор остается перекрытым 87-е сутки

08 марта 2023, 09:50

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Азербайджанские пикетчики 87-е сутки продолжают блокировать единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 7 марта Лачинский коридор оставался закрытым 86-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 26 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 129 тяжелобольных пациентов.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается сегодня 87-е сутки, сообщает Trend.

Протестующие оставались на месте акции всю ночь, а утро традиционно начали с исполнения гимна Азербайджана, информирует АПА.

Напомним, в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 5 марта власти Нагорного Карабаха объявили о введении регулирования их стоимости.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе остановились почти все строительные работы. Вынужденные переселенцы поделились опасениями, что из-за этого им придется долго ждать обещанного жилья.

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