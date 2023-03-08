Власти Каспийска начали переговоры о строительстве жилых домов на месте аварийных общежитий

08 марта 2023, 10:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Застройщик представил властям Каспийска предварительный проект строительства многоэтажных домов на месте общежитий, жильцы которых жаловались на их аварийное состояние, сообщили местные власти. В них жильцам общежитий будет предоставлено жилье. Каспийчане пока не в курсе переговоров, ранее им предлагали переселиться на окраину города, что их не устраивает, отметила адвокат Альбина Абдулкеримова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта жители общежития на улице Назарова в Каспийске пожаловались на его аварийное состояние. По их словам, власти отказались строить новый многоквартирный дом, а предложили переселиться в другое жилье при условии доплаты.

Реакции со стороны властей на обращение жильцов общежития пока не было, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 7 марта житель общежития Нурмагомед. По его словам, в записи видеообращения приняли участие не только жильцы общежития по улице Назарова, но и всех семи общежитий города, которые предполагается расселить по программе ветхого и аварийного жилья. Он уточнил, что в общежитии на улице Назарова проживают около 160 семей, которые должны быть переселены.

«Нам предлагают только районы за городом. Мы с этим категорически не согласны. Там нет никакой инфраструктуры, школ, поликлиник, детсадов. Обещают, что в будущем это будет обжитый микрорайон. Никто этому не верит», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница общежития Мадина.

Жильцы семи общежитий написали коллективное обращение к главе Дагестана Сергею Меликову (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). В нем говорится, что в общежитиях, подлежащих переселению, находится 600 квартир, в которых проживают более двух тысяч человек. «Мы против того, чтобы нас переселяли из центральной части города в отдаленные микрорайоны. Была такая информация, что после того, как нас выселят, на месте наших домов будут возводиться апартаменты», - высказали обеспокоенность авторы обращения.

Застройщик представил проект строительства многоэтажки на месте общежитий

Встреча при участии советника главы города Сергея Шахвалиева, руководителей управления имущественных отношений и УЖКХ, а также представителей компании застройщика состоялась в администрации Каспийска 3 марта, сообщила в своем Telegram-канале мэрия Каспийска.

«Были озвучены предложения по организации поэтапного переселения жильцов из аварийного фонда Каспийска в новый многоэтажный дом. Советник главы ознакомился с представленным проектом и подчеркнул, что предлагаемые условия, в первую очередь, должны быть согласованы с жильцами аварийных домов и устраивать каждого из них», - говорится в публикации.

«Я сделаю всё, чтобы эти люди захотели туда переселиться, будут созданы все условия. Это будет красивый комплекс в пешей доступности от центра города»,- цитирует слова неназванного инвестора мэрия города.

Как отмечается в публикации, предприниматель попросил отсрочку на два-три месяца для согласования проекта с Минстроем Дагестана. По истечении срока состоится повторная встреча для обсуждения проекта с администрацией города и жильцами.

«Предложение застройщика еще не утверждено. Проект будет изучен Минстроем Дагестана. Далее администрация Каспийска рассмотрит возможность реализации проекта на территории города и представит предложение на согласование с жильцами аварийных домов», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в мэрии города.

Повторная встреча состоялась 7 марта. На ней застройщик представил предварительный план по строительству многоквартирного дома. "Исходя из представленного проекта, предполагается возведение многоквартирных домов на местах общежитий, признанных аварийными, и предоставление жильцам помещений в возведённых на этих местах многоквартирных домах в рамках реализации программы переселения", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Каспийска.

Застройщик вновь попросил время на подготовку более детального проекта, "который будет составлен исходя из площадей и расположения участков с аварийным жильём, а также соответствия градостроительным нормам".

Власти ранее предлагали расселить жильцов общежитий на окраину города

Адвокат каспийчан, представляющая интерес всех общежитий, Альбина Абдулкеримова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что информация о предоставлении жилья «в пешей доступности от центра города» озвучена впервые, так как ранее в мэрии на предложение расселить людей на тех же местах «категорически говорили нельзя».

Она добавила, что жильцам не поступила информация, какой инвестор собирается строить дома для переселения и где они будут расположены. «До сих пор нет четкого ответа, куда людей переселяют. Предлагаются только район «Пир» и рядом с промзоной, где нет никакой инфраструктуры. В мэрии на собраниях с жильцами сказали: "Почему туда не хотите, там через какое-то время будет хороший район". Но большинству жильцов за 60 лет, они до этого не доживут», - сказала Абдулкеримова.

По словам адвоката, люди долгое время обращали внимание на плачевное состояние домов, но только в 2018 году все общежития признали аварийными. Большинство квартир в них приватизированы, уточнила адвокат.

Требования жильцов предоставить им новое жилье - законны, отметила она. «Предоставление нового жилья предусмотрено федеральным законом №185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Жилищным кодексом. Люди имеют право на переселение и выбрать способ переселения. Власти должны найти оптимальный вариант переселить их не на окраину, а где есть школы, сады, поликлиники, дороги, люди требуют только это», - сказала Абдулкеримова.

Комментируя информацию мэрии о том, что «предприниматель попросил отсрочку в период от двух до трех месяцев на согласование проекта с Минстроем РД», адвокат сказала, что 6 марта говорила с представителями Минстроя Дагестана и там «никто не знает об этом, им никакие документы из мэрии не передавали».

"Кавказский узел" также писал, что ранее жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске отказались переселяться на окраину города. Переселение из центра города на окраину приведет к увеличению расходов, пояснили они 8 февраля. Предоставляемое жилье не должно ухудшить жилищные условия переселенцев, подчеркнула адвокат каспийчан Альбина Абдулкеримова.

23 января жильцы аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.