Активисты усомнились в перспективе восстановления Ауховского района к 2025 году

08 марта 2023, 04:53

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Финансирование программы по восстановлению Ауховского района было сокращено, ее реализация к 2025 году вряд ли возможна, заявил член Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов. Предпосылок для реализации программы переселения лакцев до 2025 года нет, уверены активист Рустам Муниев и член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как информировал "Кавказский узел", 23 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных. В ответ на это 27 февраля комментаторы в дагестанском Instagram-паблике* указали, что заселение людей в дома происходило принудительно. Что лакцы так же, как и вайнахи, были лишены своего жилья, поэтому их потомки не должны нести ответственность. По мнению аналитиков, выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Депутат собрания Хасавюртовского района, член Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов сообщил 7 марта корреспонденту "Кавказского узла", что, по официальным данным, 85% лакского населения уже переселены на новое место жительство в Новолакском районе.

«Но, по моей оценке, переселились до 80% лакцев. В последние годы, в силу разных событий, на которых не хотел бы акцентировать внимание, финансирование мероприятий по восстановлению Ауховского района было сокращено. Деньги практически выделяются только на содержание аппарата, который занимается переселением в Новолакском районе. А собственно на реализацию программы выделяются совсем незначительные средства», - рассказал он.

Вместе с другими общественными деятелями, заинтересованными в реализации программы восстановления Ауховского района, депутат был на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. «Там говорили о шагах по реализации программы Третьего съезда, решений правительства по восстановлению Ауховского района. Именно Сергей Меликов сообщил, что финансирование программы сведено к минимуму», - уточнил Батырсултанов

Однако, по его словам, в настоящее время программу «перезагрузили». «Вроде бы есть договорённость с Минэкономики РФ, что выделяют средства на дорожное хозяйство, на строительство некоторых объектов инфраструктуры. Если источники точно сообщают, то выделено около 500 млн рублей», - сообщил Батырсултанов.

По его мнению, ещё сложнее ситуация с Казбековским районом, который отчасти тоже должен войти в создаваемый Ауховский район. «В этом районе реализация программы даже не начата. Так считают многие эксперты и жители. В этом районе нужна солидная работа с участием общественности, своего рода народная дипломатия, чтобы с опорой на юридические документы объяснить, что изменения неизбежны. Должны подключиться и духовные лидеры сторон. Использовать надо и обычные, многолетние человеческие контакты. Можно будет достичь положительных результатов. Ведь невозможно не выполнить закон. А восстановление Ауховского района в границах февраля 1944 года - это федеральный закон, что включает территорию Новолакского и Казбековского районов», - считает Батырсултанов.

Он отметил, что отдельные чиновники и политики в Дагестане заявляют о необходимости референдума для образования Ауховского района. «Но закон о референдуме был принят позже, чем закон о реабилитации репрессированных народов. Кроме того, в федеральном законе сказано, что все законы и другие юридические документы, противоречащие делу восстановления Ауховского района, не имеют юридической силы в этом вопросе», - полагает Батырсултанов.

Он сообщил также, что во всех четырех селениях, откуда переселились лакцы, уже живёт чеченское население. «Живут ауховцы, в основном потомки репрессированных. Самих репрессированных, к сожалению, в живых осталось уже очень мало», - сказал депутат.

К 2013 году было полностью переселено лакское население только из четырех небольших сел — Ахар, Шушия, Дучи и Ницовкра, которым возвращены прежние названия — Банайюрт, Ямансу, Зори-Отар и Барчхой-отар соответственно, а также частично еще шесть сел. Однако выполнение программы затянулось - возникли многочисленные противоречия между лакцами, аварцами, аккинцами и кумыками.

С учетом объёма работ по восстановлению Ауховского района реализация программы к 2025 году представляется маловероятной, резюмировал Батырсултанов.

С ним согласен и активист ауховцев Рустам Муниев. «Пока ничто не указывает, что предпринимаемые действия приведут к реализации программы к 2025 году», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, если вопрос переселения лакцев как-то решается, но в деле восстановление статуса Ауховского района подвижек нет. «Подождём, конечно, 25-го года. Но пока никаких предпосылок для реализации нет», - добавил Муниев.

29 сентября 2017 года постановлением правительства Дагестана была принята новая программа «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Сроками реализации программы указаны 2018-2025 годы, при этом, согласно постановлению, программа реализуется в один этап.

Он уточнил, что селения, откуда переехали лакцы, заселены ещё не полностью. «Там не 100% населения. Это связано с тем, что мало пригодного жилья. Многие дома были разрушены. А новые жители не все могут построить дома за свой счёт. Кому-то повезло - они смогли найти пригодное жильё или построить заново. Нужна государственная поддержка», - отметил Муниев.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев также сомневается, что при нынешних темпах переселения возможна реализация программы в 2025 году.

"К тому же люди до сих пор толком не понимают, что происходит. Нет информации, на какой стадии находятся действия по восстановлению Ауховского района», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам члена Общественной палаты, лакцев переселяют в новые построенные дома, к ним должна прилагаться инфраструктура. «Но не все довольны тем, что им предложили», - отметил Хадулаев.

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