Жительница Владикавказа потребовала наказать онколога за рецидив своего заболевания

07 марта 2023, 13:52

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Жительница Владикавказа Залина Туаева потребовала от следователей, прокуратуры и Минздрава Северной Осетии провести проверку в отношении терапевта-онколога республиканского онкодиспансера Ирины Дзардановой. Пациентка считает, что действия врача привели к ухудшению ее здоровья. Медучреждения практически никогда не признают своей вины в случаях некачественного лечения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Жительница Владикавказа Залина Туаева направила в Минздрав Северной Осетии, республиканскую прокуратуру и следственное управление СКР по Северной Осетии жалобы на гинеколога-онколога поликлиники ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" Ирину Дзарданову.

"28 ноября 2022 года после двухлетней ремиссии, контрольное исследование ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – прим. "Кавказского узла") выявило в моем организме очаги вероятной метастатической активности. Ранее, в ноябре 2020 года я прошла сложную циторедуктивную операцию в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Оперирующий хирург-гинеколог из НМИЦ Петрова рекомендовала мне организовать телемедицинскую консультацию, в связи с чем, в первых числах декабря 2022 года я обратилась к своему терапевту-онкологу Ирине Дзардановой с просьбой провести такую консультацию. Ею было принято решение направить меня на исследование "колоноскопия", – рассказала Туаева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Туаевой 13-14 декабря 2022 года, после проведения колоноскопии, врачу были переданы материалы, в том числе диск ПЭТ КТ исследования, результаты исследования крови, включая онкомаркеры, чтобы она организовала телемедицинскую консультацию с НМИЦ имени Петрова. Жительница Владикавказа утверждает, что, несмотря на безотлагательность дела, запрос на проведение телеконсультации был сделан лишь спустя несколько дней. При этом запрос на консультацию был отклонен, оператор пояснил, что нужна дополнительная информация.

"Необходимо представление данных протокола сканирования, а также данных предыдущих ПЭТ-КТ исследований (при наличии) для оценки распространенности патологического процесса и эффективности проводимой терапии. Отсутствуют клинические данные. Для полноценной консультации в телемедицинскую систему необходимо подкрепить медицинские документы: выписные эпикризы, гистологические заключения, указать конкретные вопросы к консультации", – привела Туаева сообщение оператора.

По ее словам, о том, что НМИЦ имени Петрова отклонил запрос на телеконсультацию, она узнала только 21 января после многочисленных обращений как к самому врачу, так и к ее помощнице и напрямую в кабинет заведующего поликлиникой.

"Врач Дзарданова Ирина Сергеевна меня в известность не поставила, своих ошибок при подаче запроса в НМИЦ Петрова не устранила и повторных запросов на проведение Телемедицины не направила", – отметила жительница Владикавказа.

Из медицинских документов (копии имеются в распоряжении "Кавказского узла") следует, что за время ожидания консультации у Туаевой произошло увеличение онкомаркеров – показатели выросли в три-четыре раза.

Результаты повторного исследования ПЭТ-КТ, проведенного 13 февраля, показали, что отрицательная динамика прогрессирует – появились новые очаги гиперметаболической активности в груди и окологрудных лимфатических узлах.

"Я была вынуждена обратиться к другому врачу гинекологу-онкологу поликлиники ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" для продолжения наблюдения у нее", – рассказала Туаева.

В жалобах в Следком, прокуратуру и Минздрав Северной Осетии Туаева настаивает, что врач своими действиями причинила ей "умышленный вред здоровью".

В своей жалобе Туаева потребовала проверить как действия, так и бездействие врача, которые могли привести к непоправимым последствиям для ее здоровья. Также она потребовала проверить, имеют ли под собой основания комментарии в интернете о Дзардановой, что будто бы она ведет себя грубо с пациентами и не реагирует на их обращения.

"Речь может идти об умышленном причинении вреда моему здоровью намеренным затягиванием и непредоставлением рекомендаций и протокола дальнейшего лечения. Врач затягивала обращение и сообщение мне о его результатах до Нового года, после чего ушла на праздники и даже после выхода на работу я так и не получила лично от нее ответа о результатах запроса консультации", – пояснила Туаева.

Жительница Владикавказа также рассказала, что получила уведомление от республиканской прокуратуры, что ее заявление (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") перенаправлено в прокуратуру Промышленного района Владикавказа.

В Минздраве Северной Осетии подтвердили получение жалобы Туаевой. Ее обращение направлено на рассмотрение в соответствующую комиссию, рассказал сотрудник пресс-службы министерства. "Мы не можем давать в СМИ комментарии по обращениям граждан. В установленный срок мы дадим ответ заявительнице, а она уже сможет предоставить его СМИ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы оценили шансы пациентки добиться наказания врача

В республиках Северного Кавказа остается актуальной проблема с плохим качеством оказания медицинских услуг, указал руководитель дагестанского проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Довольно часто люди жалуются на медлительность врачей, например, при направлении на инвалидность или на лечение в федеральный центр – с этим достаточно часто сталкиваются. Это одна из главных ситуаций, когда речь идет о халатности врачей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал, что врач может быть привлечен к ответственности, только если в результате его действий был нанесен вред здоровью пациента. "Изменение онкомаркеров за время бездействия врача, и других показателей – это предмет оценки, насколько положение пациента ухудшилось, чтобы говорить об ответственности. За нарушение сроков [проведения процедур] (для онкобольных обычно семь дней) нести ответственность должно медучреждение, у которого с пациентом договор", – сказал Увайсов.

Если здоровью человека был нанесен ущерб, то речь может идти о возмещении морального и материального вреда, добавил он. "При этом речь идет и о привлечении к дисциплинарной ответственности врача и, в зависимости от серьезности нарушения со стороны врача, будет идти речь о строгости дисциплинарного взыскания. Дисциплинарная ответственность врача наступает перед медучреждением в виде выговора, строгого выговора или увольнения", – уточнил Увайсов.

Уголовное дело в отношении врача может быть возбуждено в случае причинения пациенту тяжкого вреда здоровью или его смерти, отметил юрист. "Если это будет доказано, то ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности", – сказал Увайсов.

Если пациенты сталкиваются с халатным отношением врача, то помимо жалобы в прокуратуру, Следком и прочие инстанции, нужно обратиться и в страховую компанию и в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС). В этом случае будет проведена независимая оценка качества оказания медуслуг, добавил юрист.

Медучреждения практически никогда не признают факт некачественного оказания медпомощи, отметила адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова. Жительнице Владикавказа нужно дождаться ответа на ее жалобу от Минздрава, который проводит проверку, добавила она.

"Максимум, что там может быть, скажут, что помощь оказана своевременно и в полном объеме, но найдены формальные нарушения, за которые к дисциплинарной ответственности привлечен лечащий врач и главный врач. После этого можно еще раз написать в прокуратуру района уже жалобу на то, что Минздрав некачественно провел проверку. Также, уже сейчас можно обращаться с жалобой в Росздравнадзор и в страховую компанию, которая указана в полисе ОМС", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Прокуратура зарегистрировала жалобу Туаевой как "обращение", а не "сообщение о преступлении", поскольку с такими заявлениями целесообразней обращаться напрямую в полицию или в Следком, обратила внимание Рыжкова.

"О преступлении пока говорить рано. Например, статья о неоказании помощи больному или статьи за причинение вреда здоровью применимы только когда этот вред уже наступил, что невозможно достоверно установить в процессе лечения", – пояснила юрист.

Пациенты могут обращаться с заявлением о преступлении в правоохранительные и следственные органы или же в суд за компенсацией морального вреда, если действия врача приведут максимум к легкому вреду здоровью и человек успеет пролечиться и уйдет в ремиссию, добавила она.

Жители Северной Осетии часто сталкиваются с некорректным поведением врачей и их некомпетентностью, отметил председатель благотворительной организации "Добро народу" Батраз Габети.

"Пациенты жалуются на нарушение их прав, на качество предоставления медуслуг. Это происходит очень часто, практически каждый пациент, обратившийся в лечебно-профилактические учреждения, клинические медучреждения, не доволен обращением медперсонала. Мы стараемся решить проблемы, не доводя жалобы до суда, как правило, нам это удается и со стороны руководства медучреждения оперативно принимаются решения в пользу пациентов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение о конфликте интересов. Автор текста является родственником пациентки, сообщившей о нарушении прав со стороны сотрудников медучреждения и предоставившей документы о развитии своего заболевания.

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