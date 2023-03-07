Офицер вооруженных сил Армении обвинен в госизмене

07 марта 2023, 12:25

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Заместитель командира по материально-техническому обеспечению воинской части в Армении обвиняется в том, что, находясь в плену, подписал соглашение о сотрудничестве со спецслужбами в Баку.

По версии следствия, замкомандира в июле 2021 года находился вместе с другим военнослужащим в окрестностях Ишханасар Сюникской области для доставки продуктов питания на боевые позиции. Из-за плохих погодных условий он оказался на контролируемой противником территории, где был взят в плен и доставлен в Баку. Находясь в плену в одной из тюрем Баку он подписал письменное соглашение о сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

7 сентября 2021 года замкомандира был возвращен в Армению и вскоре назначен начальником коммунальной службы воинской части. Во время пребывания в этой должности он передал представителю иностранных спецслужб данные, являющиеся государственной тайной. За это он получил вознаграждение в 20 тысяч 200 долларов. Возбуждено дело по части 1 статьи 299 УК Армении (государственная измена), предъявлено обвинение, заявила прокуратура.

По данным ведомства, предварительное следствие по уголовному производству было завершено и 6 марта по решению прокурора было утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного производства переданы в уголовный суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана, пишет NEWS.am.

"Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2022 года житель Армении был заподозрен в госизмене. Он передавал сотруднику иностранной спецслужбы сведения, содержащие государственную и служебную тайну, сообщили в Службе национальной безопасности.

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