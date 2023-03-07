Энергетики отчитались о ремонте линий электропередачи в селах Дагестана

07 марта 2023, 12:08

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Большинству жителей Дагестана, которые ранее остались без света из-за сильного ветра, восстановлена подача электричества. Ремонтные работы продолжаются в высокогорных селах Касумкенткого, Ахтынского, Цумадинского и Курахского районов, отчитались энергетики.

Как информировал "Кавказский узел", утром 6 марта энергетики сообщили, что в пяти районах Дагестана произошло отключение электроэнергии в связи с непогодой и сильным ветром.

Специалисты "Дагэнерго" восстановили подачу электричества в большую часть домов жителей, который ранее остались без света из-за непогоды, сообщили "Россети Северный Кавказ".

"К 11.00 мск 7 марта специалисты филиала "Дагэнерго" <…> вернули электроснабжение порядка 90 % потребителей из числа оставшихся накануне без света после шквалистого ветра до 30 м/с", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Работы продолжаются в высокогорных труднодоступных селах Касумкенткого, Ахтынского, Цумадинского и Курахского районов, задействованы 15 бригад, 43 специалиста, 15 единиц спецтехники.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха +6 градусов, переменная облачность. В ночь на 8 марта скорость ветра возрастет до 11 метров в секунду, температура воздуха останется прежней, также ожидается переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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