Фильм Малики Мусаевой получил приз "Золотая тайга"

07 марта 2023, 09:21

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Фильм "Птица ищет клетку" чеченского режиссера Малики Мусаевой получил приз XXI Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня".

Как сообщал "Кавказский узел", фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" 22 февраля был показан на Берлинале. Это был единственный фильм от России и первый в истории фестиваля полностью на чеченском языке.

Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу", снятая полностью на чеченском языке, посвящена судьбам женщин и попытке преодоления несвободы. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм на такую тему. По словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в Чечне.

Фильм Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" получила награду "Золотая тайга" за лучший российский дебют на XXI Международном фестивале кинодебютов "Дух огня", который проходил с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске, передал 6 марта "Коммерсант".

Исполнившая одну из ролей в этом фильме Хадижа Батаева получила приз в номинации "лучшая актриса".

Оператор фильма "Клетка ищет птицу" Дмитрий Наговский рассказал во время кинофестиваля, что французская компания Totem Films займется прокатом кинокартины в странах Европы, отметила 6 марта на своем сайте газета "Культура".

Напомним, фильм "Клетка ищет птицу" снят в Ингушетии на границе с Чечней. Роли в фильме исполняют непрофессиональные актеры, а обычные местные жители, которые разговаривают на родном языке.

Александр Сокуров ранее заявил, что гордится Мусаевой. "Она одна из лучших моих учениц в мастерской в Нальчике. Блестящая, абсолютно талантливая, абсолютно самоотверженный человек, великолепно училась – в общем, просто идеальный мастер", – сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что ученики Сокурова ранее неоднократно удостаивались наград различных кинофестивалей. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Высказывания Сокурова неоднократно вызывали резкую критику в Чечне. Так, в декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в "примитивной провокации". Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

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