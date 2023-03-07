Более 150 водителей скорой помощи в Астрахани потребовали повышения зарплат

07 марта 2023, 10:10

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За два дня астраханские водители скорой помощи собрали более 150 подписей под обращением к губернатору Игорю Бабушкину с требованием повысить зарплаты. Водители пригрозили властям забастовкой в случае, если получат отказ.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля астраханские водители скорой помощи опубликовали видеообращение к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, в котором попросили его взять на личный контроль вопрос о повышении им зарплат. 8 февраля водители рассказали, что так и не дождались реакции властей на их требование повысить зарплаты. Они пожаловались, что после обращения к властям отношение к ним со стороны руководства ухудшилось.

В Астрахани водители скорой помощи пригрозили властям забастовкой в случае, если они не выполнят их требование о повышении зарплат. На всех местных подстанциях скорой помощи идет сбор подписей под коллективным обращением водителей к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, сообщил 6 марта "Арбуз Today".

За два дня удалось собрать более 150 подписей. При этом водители скорой помощи не хотят идти на крайние меры, они будут вынуждены начать забастовку в случае, если им не поднимут зарплаты, отметил председатель профсоюза "Действие" Наиль Адельшинов.

"Хочется мирно всё решить и нашему региону это под силу. Водителей можно понять, зарплата в 18-20 тысяч в месяц, для сегодняшней жизни, тем более для мужчины, это очень мало" – сказал он.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Адельшинов пояснил, что водители скорой помощи в обращении к губернатору потребовали, чтобы заработная плата им была повышена до уровня конкурентной.

На 07.10 мск на сайтах Минздрава, губернатора и правительства Астраханской области нет комментариев относительно требования водителей скорой помощи о повышении зарплат.

Напомним, ранее водители скорой помощи рассказали, что в конце января на встрече с работодателем, с представителями министерства здравоохранения Астраханской области и региональными депутатами потребовали повысить им заработную плату в полтора раза. По их словам, размер оплаты их труда колеблется от 18 тысяч до 22 тысяч рублей. Зарплата не индексировалась с 2019 года. Более того, были ликвидированы различные дополнительные выплаты.

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