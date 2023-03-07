Два жителя Ипатово погибли на Украине

07 марта 2023, 14:20

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Иван Осиков и Юрий Слободянюк из Ипатово погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 122 жителей Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Рагули Алексей Росляков. Он стал, по меньшей мере, 120-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погибли Иван Осиков и Юрий Слободянюк из Ипатово. В местной школе №6 в их честь открыты мемориальные доски. Осиков и Слободянюк были выпускниками этой школы, сообщила 5 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ипатовского городского округа Вера Шейкина.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 122 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 06.00 мск 7 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1550 жителей юга России, в том числе 887 жителей СКФО и 663 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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