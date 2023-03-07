Кирилл Мавриди. Фото пресс-службы Ассоциации безопасности туризма https://www.tourismsafety.ru/news_one_3389_19.html

07 марта 2023, 06:43

Кирилл Мавриди отпущен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд отпустил бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, обвиняемого в получении взяток, из СИЗО под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря по делу о взятке был задержан вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди. 17 декабря его дело было направлено на рассмотрение в суд.

Бывшему вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди смягчили меру пресечения, суд отпустил его из СИЗО под домашний арест до 13 июня, пишет 6 марта "Коммерсант".

Такое решение принял суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда, который удовлетворил ходатайство адвоката Мавриди Ольги Шуравиной. Она обжаловала решение Первомайского районного суда Краснодара, который 23 декабря 2022 года оставил Мавриди под стражей на шесть месяцев, информирует "Кубань 24".

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Примечание:

"Чиновник мэрии Новороссийска осужден за покушение на мошенничество", "Директор департамента архитектуры в Сочи задержан при получении крупной взятки", "Главный архитектор Краснодара осужден за превышение полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 марта 2023, 05:54

07 марта 2023, 04:55

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    Министерство обороны Азербайджана прокомментировало вооруженный инцидент 5 марта, обвинив российское военное ведомство в искажении информации о случившемся. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовали вывести с территории Нагорного Карабаха войска.

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07 марта 2023, 01:58

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