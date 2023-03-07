Кирилл Мавриди отпущен под домашний арест

07 марта 2023, 06:43

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Апелляционный суд отпустил бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, обвиняемого в получении взяток, из СИЗО под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря по делу о взятке был задержан вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди. 17 декабря его дело было направлено на рассмотрение в суд.

Бывшему вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди смягчили меру пресечения, суд отпустил его из СИЗО под домашний арест до 13 июня, пишет 6 марта "Коммерсант".

Такое решение принял суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда, который удовлетворил ходатайство адвоката Мавриди Ольги Шуравиной. Она обжаловала решение Первомайского районного суда Краснодара, который 23 декабря 2022 года оставил Мавриди под стражей на шесть месяцев, информирует "Кубань 24".

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