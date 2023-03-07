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07 марта 2023, 01:58

Неделя с 27 февраля по 5 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Восемь недель из девяти в 2023 году не поступают сообщения о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. Всего с начала текущего года был зафиксирован один вооруженный инцидент с жертвами. Во время операции убиты четверо боевиков, которые, по утверждению силовиков, планировали совершить теракт на железнодорожной станции. За тот же период 2022 года ни инцидентов, ни жертв было не зафиксировано.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«За неделю с 20 по 26 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 13 по 19 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 6 по 12 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли четыре человека».

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