06 марта 2023, 20:54

Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии

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Один дом разрушен и четырем грозит обрушение после схода оползня в аджарском селе Кокотаури. Семьи эвакуированы, власти пообещали помощь переселенцам.

Минувшей ночью оползень в селе Кокотаури в Верхней Аджарии разрушил дом семьи Зоидзе. Семья из пяти человек успела вынести только первичной необходимости. Дома еще четырех семей, расположенные в том же района, находятся в опасности, жители переехали во временное жилье. От оползня также пострадала дорога, что затрудняет процесс эвакуации, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире "Аджара ТВ".

На место происшествия прибыли представители мэрии Кеды, службы спасения и полиции, чтобы помочь местным жителям безопасно покинуть свои дома. "Оползень все еще активен, поэтому на данном этапе невозможно провести работы по очистке. С помощью техники мы вывезли семью и предметы обихода, а сегодня дом полностью смыло, также эвакуированы четыре семьи. Ждем стабилизации погоды и прибытия после этого геологов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова мэра Кеды Роланда Беридзе. Градоначальник отметил, что мэрия окажет помощь пострадавшим семьям.

Один из членов семьи, дом которой разрушен оползнем, рассказал в эфире телекомпании, что семья перебралась к родственникам. Другой местный житель, дом которого находится в опасной зоне, рассказал, что его семья не смогла забрать вещи из-за возможности обрушения дома. По его словам, только из одного из четырех домов удалось вывезти мебель и предметы обихода.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая 2022 года жители высокогорного села Цаблана в Аджарии пожаловались на усиление оползневых процессов в местности, где они проживают. При этом, по их словам, чиновники не спешат переселять людей в безопасное жилье. Власти тогда сослались на волокиту с проведением экспертизы национальным бюро судебной экспертизы. Специалисты нацбюро судебной экспертизы Грузии констатировали, что в Цаблане бессмысленно проводить противооползневые мероприятия, так как сформируются новые оползни, а жителей необходимо переселить. Сельчане пожаловались на равнодушие властей к этой проблеме, а чиновники отчитались, что подали заявку на участие в программе по переселению из оползневых зон.

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Примечание:

"Завершено переселение пострадавших от оползня семей из Учхо", "Турист погиб при сходе оползня в Грузии", "Сельчане в Аджарии назвали недостаточной помощь властей после эвакуации".

Автор: Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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