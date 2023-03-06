Отчет МВД о вскрытии аферы с вывозом мусора вызвал иронию у жителей Кабардино-Балкарии

06 марта 2023, 11:21

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Гендиректор предприятия собирал с жителей Кабардино-Балкарии деньги за вывоз мусора, но не платил подрядчикам, а чтобы избежать ответственности сымитировал банкротство своей компании, сообщили в МВД. Махинации с капиталом в республике распространенное явление, а руководители предприятий, которые этим занимаются, часто остаются безнаказанными, заявили в соцсети местные жители.

По данным управления МВД по Кабардино-Балкарии, 44-летний гендиректор предприятия по вывозу мусора в 2018 году заключил с шестью предприятиями и еще тремя предпринимателями договоры, согласно которым они должны были вывозить отходы.

Гендиректор получал деньги за вывоз мусора, но не оплачивал услуги подрядчиков и налоги. В результате он задолжал подрядчикам около 114 млн рублей и более 8,6 млн рублей налоговым органам, сообщило ведомство 2 марта на своем сайте.

Следователи установили, что директор фирмы перечислял деньги на счета других предприятий, тем самым создав условия для преднамеренного банкротства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство" (предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), отметили в МВД.

Управление МВД по Кабардино-Балкарии не указало название компании, гендиректор которой собирал деньги за вывоз мусора, но не оплачивал налоги и услуги подрядчиков.

Сообщение МВД об афере гендиректора предприятия по вывозу отходов 5 марта было опубликовано в Instagram-паблике* chp.nalchik, на который подписаны около 351 тысячи пользователей. На 10.30 мск 6 марта эта запись набрала 281 отметку "нравится" и 14 комментариев.

"Наши как получат должность директора только и занимаются аферами, лишь бы заработать денег, а потом уйти с позором с поста. Хорошо хоть не все такие, но есть и порядочные руководители. По вине таких в Москве не сильно заинтересованы в выделении средств на развитие нашего региона. Знают, что начнут мошеннические схемы выдумывать", – написал ab_islam_07.

"Так делают и управляющие компании. Собирают с жильцов деньги и банкротятся. Следом открывают другую компанию под другим названием, но под управлением прежних руководителей", – заявила zuchragoshokova.

"Америку открыли", – сыронизировала alinaivanova07.

"А деньги хоть нашли?" – спросил anzor_r111.

"В республике таких банкротов пруд пруди. На всех заводите уголовные дела, будет у вас непочатый край работы", – считает etriko1965.

"Вроде бы у нас одна компания этим занимается. "Экологистика" или ещё есть?" – спросил svoyy_07.

"Что и требовалось… В республике только одно предприятие по обращению с отходами", – написал artiomkhatukhov.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно критиковали работу регоператора по вывозу мусору ООО "Экологистика", а также жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок.

Так, 26 ноября 2022 года, жители ряда населенных пунктов, в том числе Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике "ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, заключаются договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО", также приобретаются контейнеры и спецтехника.

Ранее, 6 сентября 2022 года, биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье, она призвала соблюдать чистоту. Местные жители отметили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок. Они возложили ответственность за это на чиновников.

Также 7 августа 2022 года жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, заявили пользователи соцсети.

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