06 марта 2023, 10:03

Жители пяти районов Дагестана остались без электроснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отключение электроэнергии произошло в пяти районах Дагестана в связи с сильным ветром.

В связи с непогодой и сильным ветром в Дагестане происходят локальные отключения электроснабжения. Без света остались потребители, проживающие в Акушинском, Табасаранском, Сулейман-Стальском, Дахадаевском и Сергокалинском районах, сообщило ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с 6:30 мск переведены на особый режим работы. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте компании. Время окончания аварийных работ не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 7 метров в секунду, температура воздуха +7 градусов, без осадков. В ночь на 7 марта скорость ветра снизится до 3 м/с, температура - до +4 градусов, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Жители Хутраха отказались от претензий к властям", "Жители Каспийска остаются без электричества третьи сутки", "Обещания полностью возобновить энергоснабжение Каспийска остались невыполненными

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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