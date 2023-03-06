Жители пяти районов Дагестана остались без электроснабжения

06 марта 2023, 10:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отключение электроэнергии произошло в пяти районах Дагестана в связи с сильным ветром.

В связи с непогодой и сильным ветром в Дагестане происходят локальные отключения электроснабжения. Без света остались потребители, проживающие в Акушинском, Табасаранском, Сулейман-Стальском, Дахадаевском и Сергокалинском районах, сообщило ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с 6:30 мск переведены на особый режим работы. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте компании. Время окончания аварийных работ не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 7 метров в секунду, температура воздуха +7 градусов, без осадков. В ночь на 7 марта скорость ветра снизится до 3 м/с, температура - до +4 градусов, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.