Ибрагим Сайгидов, фото: стоп-кадр видео канала "Черновик", https://www.youtube.com/watch?v=9MFUjLgFDTU

06 марта 2023, 09:28

Депутат пожаловался на давление из-за выборов главы Буйнакского района

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Депутат собрания села Верхний Каранай Ибрагим Сайгидов заявил, что неизвестные оказали на него давление в преддверии выборов главы Буйнакского района. На давление и препятствия в работе пожаловались и другие депутаты.

По словам депутата сельского собрания Верхнего Караная Буйнакского района Ибрагима Сайгидова, рассказал, что  инцидент произошел в райадминистрации.

"Когда я туда приехал, меня окружили четыре человека и потребовали подписать какую-то бумагу. Я отказался и ушел оттуда. Когда я в центре города зашел поесть в столовую, туда  пришли эти ребята стали оказывать на меня давление с требованием подписать бумагу. Они еще говорили, что если я подпишу, то руководитель района все сделает для Караная", – привел 5 марта на своем сайте "Черновик" слова Ибрагима Сайгидова.

Депутат заявил, что не смог прочитать бумагу, так как был без очков. Когда он вышел из столовой, неизвестные усадили его в машину и сказали что отвезут на автостанцию, но поехали в другую сторону. "Но я смог выскочить из автомобиля", – пояснил Сайгидов.

О попытке оказать на них давление также рассказали депутаты села Чиркей, отметило издание.

Отметим, что районное собрание состоит из представителей сел, которых избирают сельские депутатские собрания.

Нестабильная ситуация в районе создалась в декабре, когда вступило в силу решение Буйнакского районного суда о лишении статуса депутатов районного собрания из-за не поданных деклараций по доходам, информирует изданеи "Новое дело" сегодня, 6 марта.

20 января аппарату района представили нового исполняющего обязанности главы администрации. Вместо Абидина Карчигаева исполняющим обязанности главы района стал следователь Следственного управления по РД из Каспийска Уллубий Ханмурзаев.

После лишения судом статуса депутатов районного собрания, села выбрали новых депутатов.При этом возникло противостояние между депутатами и исполнительной властью в районе.

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Автор: "Кавказский узел"

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