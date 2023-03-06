Возросло число обвиняемых по делу о смерти девочки в тбилисском  парке

06 марта 2023, 07:34

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По делу о гибели 13-летней девочки в Тбилисском парке Ваке главе городской Службы охраны окружающей среды предъявлено обвинение в халатности, повлекшей гибель человека. Кроме того обвинения в подделке документов предъявлены руководству и специалисту предприятия "Экспертиза, строительство, дизайн", а также руководителям предприятий "Гринсервис+" и "Мшенэксперт", сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее девять человек были арестованы по делу о гибели девочки-подростка в тбилисском парке Ваке. 1 декабря 2022 года стало известно, что все девять обвиняемых оставлены судом под арестом.

Трагический инцидент в парке Ваке произошел 13 октября 2022 года. По словам очевидцев, игравшие в парке дети пытались достать из фонтана упавший в воду мяч, и их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, а два мальчика, которые также были госпитализированы, получили травмы.

По делу о гибели ребенка в тбилисском парке Ваке возросло число обвиняемых. Следствие предъявило обвинения в халатности, повлекшей гибель человека бывшему руководителю городской Службы охраны окружающей среды. Специалист "Экспертизы, строительства, дизайна" обвинен в изготовлении и использовании поддельного официального документа. Также обвинение предъявлено руководителям предприятий "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшенэксперт", передал 5 марта "Интерпрессньюс" со ссылкой на прокуратуру Грузии.

"В частности, проведенными экспертизами было установлено, что поддельный проект, который представил директор "Гринсервис+" в городскую службу мэрии, был некачественным, так как в нем не соблюдались правила безопасности при оборудовании электроустройств", – привел 5 марта на своем сайте телеканал "Рустави 2" сообщение прокуратуры Грузии.

Напомним, фонтан, в котором девочка получила удар электрическим током, был введен в эксплуатацию за день до трагедии. Ранее этот объект закрывался на ремонт. Трагедия вызвала в Грузии широкий общественный резонанс, так как жители сочли, что причиной гибели девочки стало халатное отношение чиновников к своим обязанностям.

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