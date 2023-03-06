06 марта 2023, 03:43

Житель Урюпинска обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен на жителя Урюпинска Николая Полякова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол за дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 составлен на жителя Урюпинска Николая Полякова, пишут 5 марта "Кавказ.Реалии"*.

Дело Полякова направлено на рассмотрение в Урюпинский районный суд Волгоградской области. Данных о том, когда оно будет рассмотрено, на сайте суда нет.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 марта 2023, 04:42

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