Прокурор обвинен в покровительстве баталхаджинцам

05 марта 2023, 23:47

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Следователи закончили расследование дела бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиненного пособничестве боевому крылу ингушского вирда баталхаджинцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 декабря 2022 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев. В Едином федеральном списке террористических организаций, который опубликован на сайте ФСБ, организация баталхаджинцев значится под номером 46.

Следкомом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, сообщил 4 марта "Коммерсант". По версии следствия, Доклаева за взятки и по идейным соображениям выступал в интересах участников боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева. От него боевики узнавали о намеченных силовиками действиях, а надзирающие за ними прокуроры получали задания о проверках в отношении законности как самих операций, так и проведенных в ходе них задержаний.

По данным издания, по уголовному делу Нурды Доклаев проходит вместе с предполагаемым пособником боевиков Усманом Картоевым. Им предъявлены обвинения по ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), Доклаеву - ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Картоеву - еще и террористический акт (ст. 205 УК РФ). Доклаев и Картоев находятся под стражей в СИЗО Владикавказа. Свою вину они категорически отрицают.

Напомним, Хасану Полонкоеву предъявлены обвинения в причастности к убийству главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. В январе 2022 года предприниматель Тухан Зязиков,был включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

По версии следствия, Нурды Доклаев оказывал содействие лидерам террористического сообщества с ноября 2013 по декабрь 2018 года, консультировал Хасана Полонкоева, Тухана Зязикова и других, как им поступать в случае возможного разоблачения.

Усман Картоев, по данным следователей , в 2019 году выслеживал начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и организовал проживание в Москве своего родственника Курейша Картоева. Последний застрелил полицейского вместе с его братом, после чего скрылся.

Предполагаемый исполнитель убийства, 46-летний Курейш Картоев, объявлен в розыск, по одной из версий, он мог попытаться укрыться в Чечне. Версия о том, что предполагаемый убийца сбежал в Чечню, указывает на особое положение этой республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По данным "Интерфакса", Нурды Доклаев был задержан в декабре 2020 года. Усман Картоев был задержан в 2020 году по подозрению в причастности к убийству начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Предполагается, что уголовное дело Нурды Доклаева и Усмана Картоева после утверждения обвинения прокуратурой поступит на рассмотрение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, пишет РБК.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Напомним также, что Рамзан Кадыров объявил своими братьями баталхаджинцев после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями. "Травля Белхороевских баталхаджинцев не только опережает события, но и выглядит как заготовленная интернет-кампания. Даже появился новый термин, совершенно невозможный и абсурдный - баталхаджинское террористическое общество. Для меня Белхороевы, последователи достопочтимого Батал-Хаджи, всегда были и будут близкими братьями", - заявил Кадыров.

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