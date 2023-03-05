Чеченские школьники начали изучать родной язык по новым учебникам

05 марта 2023, 13:54

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Во всех школах Чечни начато обучение родному языку по новым учебникам, в которых изменены орфографические правила, сообщил глава Минобрнауки республики. Нововведение объявлено на фоне жалоб педагогов на частые изменения правил чеченского языка.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года власти Чечни сообщили, что составлен словарь чеченского языка из 10 томов, который содержит более 140 тысяч слов, и анонсировали составление школьной литературы по новым орфографическим правилам чеченского языка для младшеклассников. Частые изменения правил чеченского языка создают затруднения учителям, поскольку обновленные учебники издаются с задержкой, а для родителей реформа обернулась тратами на покупку новых учебников, рассказали "Кавказскому узлу" педагоги.

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии и других регионах России, а за рубежом - в Грузии и частично в Сирии, Иордании и Турции. Число говорящих до начала военной кампании в Чечне в 1994 году составляло, по разным данным, от 750 тысяч до 950 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

В Чечне разработаны учебники чеченского языка нового поколения, в которых изменен свод орфографических правил, сообщило вечером 4 марта государственное ИА "Чечня Сегодня".

В последние годы часто приходится слышать о перегруженности программ по чеченскому языку грамматикой и сложным языковым материалом, отметил министр образования и науки республики Хож-Бауди Дааев. По его словам, для решения этой проблемы пересматриваются программы, меняются курсы повышения квалификации учителей и работает методическая сертификация учителей чеченского языка.

Министр добавил, что для разработки учебников чеченского языка нового поколения был подобран коллектив авторов. Главной задачей было создание "современных, интересных для детей, красочных учебников". Новые учебники уже внедрены в учебный процесс во всех школах республики, пишет агентство.

Изображения в учебниках чеченского языка стоило сделать цветными, сказала в декабре 2022 года "Кавказскому узлу" учительница чеченского языка и литературы школы в селе Шатой Лейла Пацаева. "У нас все рисунки в учебнике по родному языку черно-белые. Я даю задание детям: написать сочинение по картинке в учебнике "Золотая осень". И что ученик видит? Черно-белую осень?" – сказала она.

Изменения в новых учебниках введены согласно своду орфографических правил чеченского языка, которые были обновлены по решению Комитета по сохранению чеченского языка, сообщил кандидат филологических наук Ибрагим Солтаханов.

"Мы ввели изменения в действующих учебниках чеченского языка... Алфавит в новых учебниках не изменён. В заимствованных словах буквы пишутся, например, «ю», «у» и так далее, а в чеченских словах они пишутся, как «юь», «уь» и так далее. Согласно комиссии, мы оставили заимствованные буквы в названиях и именах. Все наши 510 школ уже работают по этим новым книгам", - привело его слова агентство.

Напомним, 18 декабря 2020 года в Грозном был представлен свод основных орфографических правил чеченского языка. По мнению его авторов, этот свод позволит положить конец разночтениям и толкованиям разного рода при изучении чеченского языка и способствует выработке единых требований.

За реформами в преподавании чеченского языка стоят люди из регионального Минобрнауки, а Рамзан Кадыров не рассматривает эту сферу, как область для извлечения политических дивидендов, сказал в ноябре 2021 года "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров не имеет к этому отношения. Это делают люди в академии, в Минобразования", - пояснил он.

В ноябре 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков, и это "большая трагедия", с которой власти республики не могут мириться. "Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа", – заявил он. Жители Чечни свободно говорят на чеченском языке, а требования главы республики чрезмерны, возразили пользователи "ВКонтакте".

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