Вандалы осквернили 15 могил на кладбище под Краснодаром

05 марта 2023, 09:23

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Неизвестные повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловское под Краснодаром, сообщили местные власти. МВД отчиталось о возбуждении уголовного дела.

По данным издания "Блокнот Волгоград", неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Михайловское Северского района Краснодарского края 4 марта. "Забрали железные арматуры из-под гробниц, где-то по одному метру, полтора, штук 20, а то и больше", привело издание слова местного жителя.

Ролик, на кадрах которого показаны поврежденные надгробия, был опубликован 4 марта в паблике "Выселки.ру" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах показаны поваленные памятники. На видео, длительность которого составляет 39 секунд, показаны как минимум четыре поврежденных надгробия. "Металлоломщики жгут", – сказал автор ролика.

Эта запись в паблике "Выселки.ру", на который подписан 2821 пользователь, на 08.50 мск 5 марта набрала 11 отметок с реакцией пользователей. Комментарии отсутствуют.

Администрация Северского района уточнила, что разбитые памятники обнаружили жители села Михайловское. "Сообщение о повреждении могил передано в ОМВД России по Северскому району. В результате оперативно проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений", – сказано в сообщении, опубликованном 4 марта на странице районной администрации в соцсети в "ВКонтакте".

Эта публикация на странице администрации Северского района, на которую подписаны 1379 пользователей, на 08.50 мск 5 марта набрала 17 отметок с реакцией пользователей. Комментарии также отсутствуют.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ 1 . Причастные к повреждению памятников устанавливаются, передало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля стало известно, что неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам в Новороссийске.

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