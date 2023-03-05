Жительница Ростовской области обвинена в дискредитации военных

05 марта 2023, 05:53

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Дело Татьяны Павлюк о дискредитации российской армии рассмотрит Шолоховский районный суд Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на жительницу Ростовской области Татьяну Павлюк, пишет 4 марта "ОВД-Инфо"*.

Дело Павлюк рассмотрит Шолоховский районный суд Ростовской области, на сайте которого указано, что протокол поступил на рассмотрение 2 марта, но даты его рассмотрения пока нет.

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