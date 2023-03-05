05 марта 2023, 05:53

Жительница Ростовской области обвинена в дискредитации военных

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Дело Татьяны Павлюк о дискредитации российской армии рассмотрит Шолоховский районный суд Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на жительницу Ростовской области Татьяну Павлюк, пишет 4 марта "ОВД-Инфо"*.

Дело Павлюк рассмотрит Шолоховский районный суд Ростовской области, на сайте которого указано, что протокол поступил на рассмотрение 2 марта, но даты его рассмотрения пока нет.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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