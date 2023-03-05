05 марта 2023, 01:57

Волгоградец оштрафован за дискредитирующий российскую армию видеоролик

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Волгограда Романа Дудкина за размещенный в соцсетях видеоролик.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Волгограда Роман Дудкин оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Такое решение принял Красноармейский районный суд Волгограда, пишет 4 марта "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стал видеоролик, который Дудкин разместил в соцсетях. Суд счел его дискредитирующим вооруженные силы Российской Федерации. В суде мужчина заявил, что не знал о дискредитирующем характере ролика.

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Примечание:

"Силовики отпустили волгоградского активиста", "Жена мобилизованного из Волгоградской области потребовала вернуть его домой", "Прокуратура признала незаконной мобилизацию студента из Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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