Власти Новороссийска отказались от строительства дороги через Черкесское ущелье

05 марта 2023, 03:55

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План строительства южного обхода Новороссийска через Черкесское ущелье исключен из рассматриваемых, так как здесь собираются создать особо охраняемую природную зону, сообщила городская администрация. Строительство дороги в обход ущелья будет еще и дешевле, так как в таком случае удастся избежать значительного перепада высот, отметила эколог Татьяна Трибрат.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года кубанские экологи назвали недопустимым строительство объезда Новороссийска через Цемесскую бухту - памятник природы с краснокнижными растениями. Они согласились с тем, что новая трасса необходима городу, но проект должен быть пересмотрен. В феврале новороссийские экологи заявили об угрозе для Черкесского ущелья в связи со строительством дороги и потребовали включить его в список особо охраняемых природных территорий.

В управлении транспорта и дорожного строительства мэрии Новороссийска заверили, что строительства в Черкесском щель не будет. «Во-первых, пока нет проектно-сметной документации, есть лишь примерная трассировка. Кроме того, там собираются создавать особо охраняемую природную территорию, и поэтому этот маршрут был исключен из рассматриваемых», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления.

Член экологического совета Новороссийска, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяна Трибрат отметила, что местные экологи обратились в органы власти с предложением альтернативного варианта трассы, который вообще не пройдет по ущелью. «И сейчас есть значительный шанс на то, что эти предложения будут приняты. Тем более, что это (строительство в ущелье) будет не только экологически безопасно, но и дешевле, поскольку маршрут по ущелью предполагал многочисленные перепады высоты, что делает стройку сложнее» - рассказала она 4 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что любое строительство несет определенные риски для экологии, для Черкесского ущелья при строительстве Южного обхода Новороссийска никакой катастрофы быть не должно, считает директор частного учреждения «Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних.

«Там природа и без того достаточно загублена, антропогенизирована, хотя там и есть некоторые остатки прежних лесов», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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