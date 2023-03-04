Махачкалинцы добились остановки строительства многоэтажки

04 марта 2023, 13:42

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Разрешение на строительство жилого дома на улице Магидова отменено после многочисленных обращений горожан и активистов, сообщил и. о. мэра Махачкалы. Ждать этого решения властей пришлось около года, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители Махачкалы и местные активисты, выступавшие против застройки парков, добились реакции нового и.о. мэра Ризвана Газимагомедова на свои протесты. 13 января Газимагомедов сообщил, что после протестов горожан владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там гостиницу.

В конце ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

Об отмене разрешения на строительство многоквартирного дома на улице Магидова Ризван Газимагомедов сообщил 2 марта в своем телеграм-канале, обратившись к махачкалинцам. "По моему поручению отменено разрешение на строительство по улице Магидова, 109а. Огромное количество жалоб и обращений по этому объекту поступило ко мне и от горожан, и от активистов общественного движения «Город наш», - написал глава города.

Он пообещал в ближайшее время опубликовать видео и перечень многоквартирных домов, которые были частично снесены. "При сносе были повреждены несущие конструкции, после чего объект не подлежит восстановлению. Несмотря на это, владельцы незаконных объектов продолжают продавать их, зная, что дома непригодны и представляют опасность для жизни и здоровья людей. Огромная просьба к горожанам: крайне внимательно относиться к приобретению недвижимости и уточнять наличие всех необходимых разрешительных документов и актов ввода в эксплуатацию", - написал Газимагомедов. По состоянию на 13.40 мск 4 марта, обещанный перечень частично снесенных домов в телеграм-канале и.о. мэра не опубликован.

Несмотря на отмену разрешения на строительство по улице Магидова, 109а, строительно-монтажные работы были продолжены, пояснила 3 марта в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы.

"Сотрудники отдела по вопросам координации капитального строительства администрации Махачкалы совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли незаконное строительство и доставили нарушителей в Кировский РОВД", - говорится в публикации. Какие меры были применены в отношении застройщиков, мэрия, по состоянию на 13.40 мск 4 марта, не сообщила. На сайте и в телеграм-канале МВД Дагестана к этому времени также нет публикаций об этом.

В Махачкале «очень много» объектов, разрешения на строительство которых следует отменить, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова. "Подобный реестр мы не ведем, но у меня есть примерный список, который я анализирую. Такой реестр пора завести. На жалобы в мэрию по таким домам не на все обращения, но реагируют", - сказала она.

В декабре 2022 года мэрия Махачкалы отреагировала на обращение активистов в связи со строительством по улице Магидова, 109а, отметила активистка.

"Отменено уведомление о начале строительных работ, полученное застройщиком ранее. Также в течение года были приостановлены все строительные работы, вследствие чего собственник земельного участка обратился в суд за восстановлением отменённого уведомления о начале строительных работ. Кировский районный суд принял сторону застройщика и восстановил уведомление, а Верховный суд РД оставил в силе решение Кировского суда. В последующем нами составлен акт выездной проверки и направлен в правовое управление для дальнейшего обращения в суд с целью приостановки и дальнейшего сноса данного капитального строения", - говорится в ответе мэрии, который Мадина Ибрагимова показала корреспонденту "Кавказского узла".

Стройка началась в начале 2022 года, там возведены пока лишь цокольный и первый этажи, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жильцы домов, расположенных около места строительства на улице Магидова.

"У нас на улице почти нет придомовых территорий, огромный участок занял застройщик под строительство многоэтажки. Стоит шум, везде пыль, нет места, где поиграть детям", - сказала одна из них, Хадижат.

"Целый год мы писали, жаловались на эту стройку, никто не реагировал. Говорят, запретили строительство, но, как показывает история подобных строек, пошумят, а потом дом все равно достроят", - предположил другой местный житель Гаджи.

Комментариями от представителей застройщика относительно решений судов и претензий горожан "Кавказский узел" пока не располагает.

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